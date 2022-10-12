«جيه. بي مورغان» يحذر من حلول الركود

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان تشيس، جيمي دايمون، إن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الركود بحلول منتصف العام المقبل. وذكر دايمون أن التضخم الجامح ورفع معدلات الفائدة بشكل كبير وأزمة أوكرانيا، والتأثير المجهول لسياسة التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من بين مؤشرات الركود المحتمل، بحسب ما نقلت شبكة سي.إن.بي.سي. وقال دايمون «هذه أشياء خطيرة جدا وأعتقد أنها ربما تدفع الولايات المتحدة والعالم - أعني، أوروبا في حالة ركود بالفعل - ومن المحتمل أن تضع الولايات المتحدة في حالة من الركود تستمر من ستة إلى تسعة أشهر من الآن».