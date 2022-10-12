المباركي: تمكين الاقتصاد الرقمي في المؤتمر العالمي الافتراضي الثالث

النهار Plus

أوضحت مؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية الدكتورة هنادي مبارك المباركي أن المبادرة الخليجية التي تم إطلاقها في 2020 هي المبادرة الأولى تستهدف التنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الرقمي الحديث في الدول الخليجية والدول النامية لتكون في مصاف الدول العالمية المتقدمة وتماشياً مع رؤي الدول الخليجية 2035 ومواءمتها مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 .

وبينت المباركي في حوار أجرته «النهار» أن المبادرة تسعى لتحقيق التنوع الاقتصادي القائم علي البرامج العالمية الحديثة مثل برامج الابتكار وريادة الاعمال وبرنامج نقل وتسويق التكنولوجيا ورفع المؤشرات التنافسية القياسية الخليجية وربطها بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر ريادة الاعمال ومؤشر براءات الاختراع ومؤشر العلوم والتكنولوجيا ومؤشر البحث والتطوير.

وقالت إن المبادرة الخليجية تنقسم إلى 4 أجزاء رئيسة منها: إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنويًا لتبادل التطبيقات الناجحة وأفضل التجارب الناجحة . وأشارت إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه المبادرة الخليجية ترتكز فكرته في الارتقاء في بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المباركي أن المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث تنطلق فعالياته في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 من الساعة1 ظهرا حتي 12 صباحا، تنظمه شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية سنويا مع الشركة الوطنية للخدمات التعليمية والتدريب.

وبينت أن حفل افتتاح المؤتمر الافتراضي سيحضره 36 شخصية عالمية واقليمية وخليجية.

كما يضم 321 من النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية و45 مخترعاً ومبتكراً عالمياً و60 شركة استشارية عالمية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسه خلال 11 ساعة يوميا على مدار 3 أيام.

كما أوضحت المباركي أن المؤتمر يستهدف تحقيق 10 اهداف رئيسة تتمثل في: تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، تفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة، استدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية، استدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية، تسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات، تمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل: برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، تمكين الاقتصاد الرقمي ودعم المخترعين والمبتكرين.

وفيما يلي التفاصيل:

? بداية، نود التعرف على المبادرة الخليجية وأهدافها؟

? المبادرة الخليجية الأولى التي اطلقت عام 2020 والتي تسعى الى التنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الرقمي الحديث في الدول الخليجية والدول النامية لتكون في مصاف الدول العالمية المتقدمة وتماشياً مع رؤى الدول الخليجية 2035 ومواءمتها مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 . وتهدف المبادرة إلى التنويع الاقتصادي القائم على البرامج العالمية الحديثة مثل برامج الابتكار وريادة الاعمال وبرنامج نقل وتسويق التكنولوجيا ورفع المؤشرات التنافسية القياسية الخليجية وربطها بالمؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار ، مؤشر ريادة الاعمال ومؤشر براءات الاختراع ومؤشر العلوم التكنولوجيا ومؤشر البحث والتطوير. وتنقسم المبادرة الخليجية إلى أربعة أجزاء رئيسة: إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنوياً لتبادل التطبيقات الناجحة وأفضل التجارب الناجحة، انطلاق المجلة الخليجية تكنوبارك باللغتين العربية والإنجليزية لتقدم محتوي عالمي مميز، انطلاق مسرعة الأعمال الافتراضية الخليجية الذكية لتقدم برامج خليجية مشتركه بالتعاون مع المستشارين العالميين، إصدار سلسلة من الكتب على منصة أمازون التي تعنى بالتنويع الاقتصادي عبر البرامج العالمية الذكية وهي تعد خارطة الطريق للتطبيقات العالمية الناجحة للاقتصاد الرقمي الحديث.

? ما فكرة المؤتمر؟

? انطلقت فكرة المؤتمر عبر المبادرات الخليجية لسنة 2020، التي تركز على الارتقاء في منظومة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحو النمو الذكي المستدام. وسيتم إطلاق المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 على منصة هوفا في الفترة من الواحدة ظهراً وحتى الثانية عشرة صباحاً بتوقيت الكويت.

? ما أهم عناصر المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث؟

? يتضمن افتتاح المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث 36 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية، كما يضم 321 من النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية و45 مخترعاً ومبتكراً عالميّاً حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية و60 شركة استشارية عالمية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسه خلال 11 ساعه يوميا علي مدار 3 ايام.

? ما الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها؟

? يسعى المؤتمر لتحقيق العديد من الأهداف والتي يمكن ايجازها في 10 أهداف رئيسية: اولاً: تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ثانياً: تفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة، ثالثا: استدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية، رابعا: استدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية، خامسا: تسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات، سادسا: تمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، سابعا :تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ثامنا: تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل: برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، تاسعا: تمكين الاقتصاد الرقمي، عاشرا: دعم المخترعين والمبتكرين.

? ما الركائز التي يتناولها مؤتمر هذا العام؟

? ترتكز محاور المؤتمر الذي تقام فعالياته العام الحالي على 10 محاور رئيسة هي:

1) التطبيقات العالمية لمنظومة ريادة الأعمال.

2) التطبيقات العالمية لمنظومة الابتكار.

3) التطبيقات العالمية لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

4) تمكين الخدمات الافتراضية لبرامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

5) التطبيقات العالمية لمناهج الابتكار.

6) التطبيقات العالمية لاستراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال.

7) دور الاعلام في دعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال.

8) رحلة المبتكرين الناجحة.

9) رحلة الرياديين الناجحة.

10) التطبيقات العالمية للاقتصاد الرقمي.

? ما الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر؟

? يتضمن المؤتمر 4 فعاليات رئيسة هي: حفل الافتتاح الذي يشارك فيه الوزراء والشيوخ الشخصيات القيادية والديبلوماسيون على مدار ثلاثة الأيام ومحاضرات المؤتمر التي يقدمها الخبراء والممارسون وراسمو السياسات العليا في جميع الدول الخليجية ومناقشات الدائرة المستديرة وهي تضم الحوار المفتوح بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية ومسابقة المؤتمر التي تحتوي على مكافأة مالية 7000 دولار تهدف إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الاعمال لجميع المشاركين الخليجيين والعالميين.

? ما مسابقة المؤتمر الخليجي وما أهدافها؟

? سيتم اطلاق المسابقة الدولية الأولى خلال العام الحالي 2022 في الكويت بجوائز قيمتها 7000 دولار اميركي للمشاركين في المؤتمر العالمي، وسوف يتم تقسيم المسابقة إلى 4 فئات رئيسة:

أولاً: أفضل مخترع شارك في المؤتمر.

ثانيا: أفضل شركه شاركت في المؤتمر.

ثالثا: أفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.

رابعا: أفضل شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ايام المؤتمر الثلاثة.

وتهدف مسابقة المؤتمر إلى تشجيع المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات والخبراء المشاركين كما سيكون هناك حفل تكريم في دولة الكويت لتقديم الجوائز المالية للفائزين في المراكز الأولى مع الميداليات والشهادات المعتمدة عالمياً وذلك يوم 13 فبراير 2023، كما سيتم دعوة الفائزين لحضور الحفل حضورياً وليس افتراضياً. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مدير عام مجموعة الشركة الوطنية للتكنولوجيا انس ميرزا الذي قدم الدعم اللوجستي للمؤتمر ماديا ومعنويا، كما أنه هو الشريك الاستراتيجي لشركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية.

وبينت المباركي أن التسجيل والحضور سيكون من خلال الرابط : https://forms.gle/YurGZ1mDfQ4UEHsb9، كما أن التواصل الالكتروني سيكون عبر الواتساب: 55239576

شيوخ ووزراء

لفتت المباركي إلى أن شيوخاً ووزراء والأسرة الدبلوماسية والمؤسسات الاكاديمية والمنظمات العالمية والشركات الاستثمارية والجمعيات المهنية ورؤساء الجرائد المحلية والخليجية والنخبة من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال سيكونون ضمن حضور الموتمر.

10 أهداف

أشارت المبارك إلى أن المؤتمر يستهدف تحقيق 10 عناصر رئيسة تتمثل في: تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، تفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة، استدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية، استدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية، تسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات، تمكين الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. تمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل: برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، تمكين الاقتصاد الرقمي ودعم المخترعين والمبتكرين.

المسابقة الدولية

أشارت المباركي إلى أنه سيتم إطلاق المسابقة الدولية للمؤتمر العالمي بجوائز قدرها 7000 دولار والتي سيتم تقسيمها إلى 4 فئات رئيسة.

هي: أفضل اختراع شارك في المؤتمر وأفضل شركة وأفضل عرض تقديمي وأفضل شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

أشارت المباركي إلى أن الشراكات الاستراتيجية للمؤتمر تتضمن: الأستاذ أنس ميرزا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والهيئة العامة للشباب من دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وشركة الابتكار من منظور 360 العالمية من السويد ومعهد الهندسة المدنية من بريطانيا المتخصص في المدن الذكيه والابتكار وغرفة التجارة العربية البريطانية من المملكة المتحدة وجامعة كاليفونيا وجامعة ستوكتون من الولايات المتحدة الاميركية مع الرعاية الاعلامية الحصرية للمؤتمر سنويا جريدة الانباء الأستاذ يوسف المرزوق والرعاية الإعلامية تتضمن: جريدة «النهار» وجريدة «القبس» ومجلة الدانة والرعاية الخليجية الحصرية من مجلة رواد الأعمال

الخليجية.

