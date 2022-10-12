سوار لـ «النهار»: «مينون ومناخوليا» محطة مهمة

النهار Plus

أكَّدت الفنانة سوار من خلال تصريحها لـ «النهار» ان مشاركتها ضمن اسرة فيلم «مينون ومناخوليا» يعد احد المحطات المهمة في مسيرتها الفنية خاصة في ظل تواجد عدد من النجوم المشاركين في الفيلم وقد تم عرضه منذ ايام عبر تطبيق «نتفليكس».

واضافت قائلة : من بعد مشاركتي في الفيلم وعرضه في احدى المنصات العالمية والمعروفة وهي «نتفليكس» فان هذا الأمر يشجعني على ان ابذل المزيد من الجهد حتى اكون متواجدة في اعمال مماثلة سواء في افلام سينمائية او مسلسلات وبإذن الله الحين اطمح لان اتواجد ضمن خارطة مصر الدرامية وهذا ما اسعى اليه في الوقت الحالي وان اكون في عمل مناسب لي وللمساحة التي أقوم بتأديتها وهناك العديد من الاعمال الدرامية التي سوف اعلن عنها بعد الاتفاق عليها.

يذكر ان الفيلم من تأليف عادل الزاهد، ويضم نخبة من النجوم منهم النجم ولد الديرة وعبدالإمام عبدالله وسمير القلاف والراحل مشاري البلام والتونسية سوار والمصري جمال حجازي وآخرون.

وتدور أحداث الفيلم عن رجل يخترع جهازا ما ويتعرض للتهديد من قبل احدى العصابات لتنفيذ هذا الاختراع في احدى الدول الاخرى لكنه يتمسك بتطبيق هذا الاختراع في الكويت لتبدأ العصابة في مطاردته وتهديده وتقوم بخطف ابنه للضغط عليه حتى يسلمهم الاختراع ثم يتم ايداعه في مستشفى المجانين بالرغم من انه بكامل قواه العقلية حتى لا يستطيع افراد العصابة الوصول اليه وتتوالى الاحداث في إطار كوميدي ساخر.

