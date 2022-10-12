«طالبات أولى رابع» أحدث رسائل مؤسسة الإنتاج البرامجي ضد التَّنمُّر

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أكد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر أن المؤسسة فرغت من انجاز رسالة بعنوان (طالبات أولى رابع) ضد التنمر الذي يواجهه نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في المراحل الاولي.

وتابع شفيق السيد عمر ان مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك قد تعاونت في انجاز هذه الرسالة مع عدد من المبدعين والاختصاصيين في المجالات التربوية والفنية والتقنية من اجل تحقيق هذة الرسالة ذات الابعاد التربوية والاجتماعية بعد مجموعة من البحوث والدراسات الميدانية من اجل اعداد هذه الرسالة التي جاءت من حيث والشكل والمضمون معبرة عن ملامح التنمر وأبعاده وآثاره النفسية وايضا اهمية خلق حملة لمواجهة هذا التنمر بين الاطفال لحماية بعضهم البعض وأشار مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ان المؤسسة كانت قد حققت خلال الاشهر الستة الماضية مجموعة من احدث الرسائل ذات الاهداف الاجتماعية والتربوية وتم بثها على حساباتها الرسمية. كما تحضر لعدد اخر من الرسائل التى ستجد طريقها الى جمهور المشاهد سواء من خلال الفضائيات الخليجية او عبر الحسابات الخاصة بالمؤسسة.

