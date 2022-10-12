نشاط فني كبير للنجمة دينا الشربيني

النهار Plus

حالة من الانتعاش والنشاط الفني تعيشها الفنانة دينا الشربيني في الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير فيلمين جديدين للسينما، في الوقت الذي تعاقدت فيه على 3 مسلسلات، سواء للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية، أو خارجه. في السينما تواصل الشربيني حالياً دورها في فيلم «شقو» أمام عمرو يوسف، ويشارك في بطولته أمام دينا وعمر كل من، محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وكانت دينا قد انتهت نهاية عام 2020، من تصوير فيلم «يوم 13» الذي انتهى مخرجه أحمد عبد الله من كل عملياته الفنية منذ عدة أشهر، ومن المنتظر طرحه في دور العرض خلال الشهر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات التي واجهها العمل بسبب تفشي فيروس «كورونا». وبالنسبة للدراما التلفزيونية، انتهت الشربيني من تصوير مسلسل «آخر دور» وتنتظر تحديد موعد لعرضه خلال الفترة المقبلة. أيضا تعاقدت الشربيني مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان «بطل العالم» أمام الفنان أمير كرارة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. في الوقت نفسه حجزت دينا الشربيني مكانها على خريطة الدراما الرمضانية لموسم 2023، من خلال مشاركتها في مسلسل «كامل العدد»، والذي ستشارك في بطولته أمام شريف سلامة.

