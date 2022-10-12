«شروط خاصة» لحضور حفل شيرين في «أرينا» الكويت

النهار Plus

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حفلها المقبل، المقرر أن تقيمه يوم 29 أكتوبر الحالي في الكويت.

Wوكتبت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «وحشتوني اوي اوي.. أشوفكم تاريخ 29 أكتوبر في الكويت على مسرح الأرينا».

وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت، كما حددت الشركة المنظمة شروط حضور حفل شيرين عبدالوهاب، حيث يمنع دخول الأطفال أقل من 16 عاما دون مرافق بالغ، كما يمنع الوقوف والرقص أثناء الحفل، وأيضا يمنع التصوير والكاميرات، ويمنع التدخين ودخول الأطعمة والمشروبات.

ومن المقرر أن تقدم «شيرين» خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها المتميزة، منها: «آه ياليل» و«جرح تانى» و«نساي» و«على بالي» و«بكلمة منك» و«مشاعر» و«انكتبلي عمر» و«أنا في الغرام» و«لازم أعيش» و«القماص» و«واحدة بواحدة»، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذي تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد طرحت قبل أيام أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «المترو».

وذلك من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وفواصل موسيقية El Nabulsi وجيتار أحمد حسين.

في سياق آخر ستحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، في حلقة مقرر عرضها قريبا على قناة «dmc».

ظهرت «شيرين» في البرومو الذي نشرته القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد غنت العديد من الأغنيات داخل الاستوديو، وسط تفاعل إسعاد يونس، التي جمعتها بها العديد من المواقف الطريفة خلال اللقاء.

