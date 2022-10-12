ميرهان حسين «ترند غوغل» بعد إطلالة «الصخور»

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شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها، عدة صور لها وهي في وسط الصخور، متألقة بفستان باللون الأبيض مكشوف الصدر والكتفين، مفتوح من الأسفل، تاركة خصلات شعرها منسدلة على ظهرها. وتصدرت ميرهان تريند محرك البحث «غوغل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وما لفت انتباه متابعيها عدم ظهور الابتسامة على وجهها، كما أنها لم تبالغ في ارتداء المجوهرات، واتسمت إطلالتها بالبساطة في الماكياج التي اعتمدت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وعلقت ميرهان حسين على الصور وكتبت كلمات من إحدى قصائد الشاعر المصري الراحل، كامل الشناوي: «أنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء، وأنا نبض عروقي الكبرياء».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل «نقل عام» شاركت فيه البطولة مع الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وغيرهم، من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز. وشاركت ميرهان مؤخرًا في مسرحية «الليلة الكبيرة»، التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة الفنانة نيكول سابا، ومحمود عبدالمغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود الليثي، وبدرية طلبة، وأمير صلاح الدين، وغيرهم، ومن تأليف وليد يوسف، وألحان كريم عرفة، وإخراج بتول عرفة.

