يوم رياضي للسيدات بمشاركة 50 لاعبة

النهار Plus

بمناسبة اليوم العالمي للسلام واليوم العالمي «لا للعنف» وبالشراكة مع نادي الكويت ومشروع «كوني قوية» والسفارة الأميركية والجيش الأميركي في الكويت أقيم يوم رياضي للسيدات في لعبة كرة الطائرة بمشاركة 50 لاعبة من نادي الكويت وفريق الجيش الأميركي لكرة الطائرة للسيدات وكانت المشاركات من كل من معسكر عريفجان ومعسكر الإديرع وقاعدة الشيخ علي السالم الصباح.

وكان في مقدمة الحضور القائم بأعمال السفــــارة الأميركيــة في الكويت جيمـــس هولتسنايدر ومستشارة العلاقات العامة والشؤون الثقافية في السفارة الاميركية كريستي واتكنز، والعقيد مارتن ولقيموث - قائد معسكر عريفجان، والعقيد دانييل سانتورو - قائد معسكر علي السالم، والمقدم كريستوفر نولي - قائد بيورنغ (الاديرع) ورتبته في الانجليزي (Lt. Colonel).

وشمل اليوم الرياضي 3 مباريات ودية تمثلت مشاركة الفرق فيها على فرق مختلطة من كل من لاعبات نادي الكويت الرياضي والجيش الأميركي واختتمت الفعالية بمباراة بين نادي الكويت والجيش الأميركي وحقق فيها فريق الجيش الأميركي للسيدات الفوز بنتيجة متقاربة 25-23.

وفي ختام اليوم الرياضي تم تكريم اللاعبات المشاركات ولجنة الحكام المشاركة من الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة نوف العريني، وفاطمة الكندري، وأسماء العبيد، وفاطمة الشطي اللاتي قمن بمجهود رائع وتحكيم مميز لادارة وتحكيم المباريات.

وصرح جيمـــس هولتسنايدر أنه سعيد برؤية هذه الكوكبة من السيدات الرائعات يمارسن الرياضة ويساهمن بإيصال رسائل جميلة وهي الرياضة والسلام، مضيفاً: «انه ليس فقط يوم رياضي انه يوم نركز فيه على مفاهيم مختلفة واننا فخورون ان نكون شركاء في هذا الحدث المميز الذي يستضيفه نادي الكويت والسيدة بلسم الأيوب والذي يعتبر شريكا مهما في البرامج الهادفة والفعالة المجتمعية والتنموية».

من جهتها، قالت كريستي واتكنز ان مبادرة كل جندي سفير تعزز من تبادل الثقافات بين المجتمع الأميركي والمجتمع الكويتي وان وجود شركاء مثل نادي الكويت و«كوني قوية» مع البطلة الرياضية بلسم الأيوب يعكس حتما ابعاد هذا التعاون ومنها تمكين المرأة والعمل من أجل السلام واستخدام الرياضة كأداة للتنمية والشراكة الاجتماعية، لقد كان يوما جميلا استمتعنا بكل لحظة ونتطلع للمزيد من التعاون في شراكاتنا المختلفة مع نادي الكويت.

بدورها، قالت عضو مجلس ادارة نادي الكويت بلسم الأيوب: «اننا حتما فخورون بتنظيم هذا الحدث العالمي الجميل بمشاركة شركائنا من الجيش الأميركي والسفارة الأميركية في دولة الكويت.. هذا اليوم الذي نحتفل به بمعانٍ سامية ضمن اليوم العالمي للسلام واليوم العالمي لا للعنف يساهم في نشر مفاهيم رياضية واجتماعية وتنموية».

وأضافت: «نحن لا نركز في نادي الكويت فقط على الجانب الرياضي التنافسي البحت ولكننا ايضا نؤمن بأن الجانب الاجتماعي والثقافي للنادي مهم جدا والشراكات الدولية تثري المجالات كافة. في هذا اليوم اننا نركز على جوانب عدة منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ودور المرأة في عمليات السلام وتمكين المجتمع ومن خلال الرياضة واهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و نستطيع تحقيق الكثير اذا استخدمنا الرياضة كأداة لتحقيق كل ما سبق ذكره».

وتابعت الأيوب: «إذا عدنا للتاريخ فإننا نجد أن الكويت كانت دائما سباقة في نشر السلام والمفاهيم الانسانية من خلال الرياضة والدليل بطولة الصداقة والسلام التي اطلقها الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح في عام 1989..وكنت انا شخصيا من الطلاب والطالبات المشاركين فيها باللوحات الخلفية وان هذه التجربة غرست بالمجتمع معاييرا أساسية عن الدور الذي تلعبه دولة الكويت في تعزيز السلام».

وأردفت: «واذا طرحنا تجربة عالمية تاريخية فإننا نستذكر الدور الرائد الذي قام به الرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا عندما وحد الشعب الجنوب أفريقي من خلال بطولة الركبي عام 1995 البطولة التي استخدمها الزعيم نيلسون مانديلا لتوحيد الشعب الجنوب افريقي بعد سنوات من الفصل العنصري.. والتي قيل فيها نحن لم نلعب فقط من أجل 60 ألف مشجع لقد لعبنا من أجل 43 مليون من الشعب الجنوب افريقي.. نحن شعب واحد».

وواصلت: «وتحديدا في نادي الكويت نحن نحرص على تعزيز دور الفعاليات العالمية والتوعية الاجتماعية والشراكات الأممية والتي تساهم في نشر المفاهيم والتغيير الإيجابي الاجتماعي، وفي خطوة فعالية في الرياضة النسائية في النادي حرصنا ان نعلن رسميا عن تأسيس فريق كرة الطائرة للسيدات في حدث مهم كهذا.. لقد قمنا بعمل خطة عمل لفريق كرة الطائرة للسيدات منذ العام الماضي وتأسس الفريق رسميا في مارس هذا العام.. فعليا قمنا بإعداد فريق رائع ولاعبات مميزات ونتطلع لتحقيق الانجاز وتمثيل النادي رسميا في دوري السيدات للكرة الطائرة». وأكدت: «نحن فخورون جدا بالمستوى الفني العالي الذي قدمته لاعباتنا والوعي الثقافي المميز والروح الرياضية العالية ونتطلع ان نشهد معهن نجاحا مميزا في هذا الموسم. ان مفهوم تمكين المرأة في الرياضة لا ينحصر فقط في الجانب الرياضي والبدني.. انما ايضا بالدور الاجتماعي الذي نعززه من خلال الرياضة. إننا نؤسس جيلا واعدا من السيدات الشابات الملهمات لتكن قيادات رياضية مستقبلية يقدن حركة الرياضة الكويتية الى جنب الرجل ويكونون جميعا شركاء في التنمية الوطنية». يذكر ان بلسم الأيوب أسست مشروع (كوني قوية) لتمكين المرأة في 2015 عندما اطلقته بالتعاون مع الحملة العالمية للأمم المتحدة لانهاء العنف ضد المرأة وقد قدمت نموذجا فريدا لبرنامج تدريب الدفاع عن النفس للسيدات والفتيات في دولة الكويت.. شهد البرنامج نجاحا منقطع النظير واستمرت في عمل الدورات وورش العمل منذ ذلك الحين.. حصل (كوني قوية) على شراكات عالمية واليوم من اجل تفعيل مفهوم المساواة بين الجنسين اطلقت بلسم الأيوب (كن قويا) للرجل كذلك وهي تقوم بعمل برامج تدريبية رائعة وايضا (كن قويا) للأولاد و(كوني قوية) للفتيات والذي يركز على التوعية بمكافحة التنمر بالاضافة الى البرامج الاجتماعية والرياضية الهادفة. ويعتبر نادي الكويت الرياضي شريكا فعالا لهذه المبادرات وهو يقدم نموذجا فريدا في دولة الكويت حول استخدام الرياضة للتمكين الاجتماعي.

