دينا مشرف.. «أيقونة الذهب» على قائمة «فوربس»

النهار Plus

اختارت النسخة العربية من مجلة «فوربس» العالمية المصرية دينا مشرف، كأول لاعبة تنس طاولة في الشرق الأوسط تنضم لقائمة أفضل شخصية مؤثرة تحت سن الـ 30 عاما، في إنجاز جديد للبطلة الملقبة بـ«أيقونة الذهب» المصري التي حازت على بطولة أفريقيا في سبتمبر الفائت. ويقول الكابتن علاء مشرف والد البطلة المصرية لموقع قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية «تلقينا الخبر عبر مكالمة هاتفية من الصين حيث تتواجد دينا حاليا للمشاركة في إحدى البطولات الكبرى سعداء بهذا الإنجاز الكبير الذي يُكتب باسم مصر، وبالتكريم المستحق لها بعد جهد متواصل لسنوات عديدة». ويكشف لاعب النادي الأهلي السابق عن سر تفوقها في تنس الطاولة منوها إلى مستواها الفني العالي نتيجة لخبرتها الواسعة عبر السنوات فضلا عن التزامها المستمر تجاه اللعبة عن طريق الاهتمام بالتدريبات والاحتكاك مع مدارس متنوعة واختيارها بعناية لكافة البطولات التي تشارك فيها بجانب طموحها الذي لا ينتهي.

أبرز الألقاب

وفازت اللاعبة دينا مشرف بالعديد من الألقاب المهمة من أبرزها الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة فردي وفرق سيدات في دولة الجزائر الشهر الماضي. وأصبحت أول لاعبة تنس طاولة مصرية وعربية وإفريقية تصل إلى المركز 29 في التصنيف العالمي للعبة كما مُنحت وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حصدت المركز الأول في المنافسات الفردية للسيدات في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2018 وحققت اللقب على مستوى الفرق للسيدات في دورة الألعاب التي أقيمت العام الجاري. قادت مصر للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو عام 2020 بعد فوزها على منتخب نيجيريا، وسبق وأن شاركت في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو عام 2016. ويضيف نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة «تحرص دينا على الإعداد النفسي الجيد قبل المباريات الصعبة وتكافح باستمرار من أجل الفوز والوصول إلى أهدافها لا تتوقف عند الكبوات وتسعى لتجاوز العقبات والدخول في تحديات جديدة، حيث قررت في وقت مبكر الاحتراف بالخارج لتلعب في تركيا قبل أن تنتقل إلى ألمانيا ومنها إلى الدوري الفرنسي».

بطلة فرنسا

وظهرت الفراشة المصرية العام الماضي في الملاعب الفرنسية بعد انضمامها إلى نادي «ميتز» لتنس الطاولة، وتمكنت من وضع بصمتها خلال فترة قصيرة ولفت الأنظار إليها نظرا لموهبتها الشديدة لتنجح بنهاية المطاف في حصد لقب الدوري الفرنسي لعام 2022 وسط محاولات الفريق لتجديد تعاقدها وفقا لوالدها علاء مشرف.

وقال مشرف للموقع «يلعب الجهاز الفني دوراً كبيراً في إنجازات دينا، هناك تعاون مثمر على مدار عامين مع مدربها الشخصي الصيني يو دانغ وداخل المنتخب المصري يحرص الجميع على توفير المناخ المناسب لها وإسداء النصائح الهامة كما تستعين بخبراء أجانب في الجزء الخاص بالعقلية الرياضية والصفاء الذهني». ويُشير الأب الى مساندة العائلة للبطلة المصرية منذ دلفت إلى عالم تنس الطاولة في سن السابعة عندما التحقت بالنادي الأهلي المصري مؤكدا على دور والدتها في المتابعة الدائمة والذهاب رفقتها إلى التدريبات وتنظيم الوقت بين الرياضة والدراسة حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بمصر. واستقبل معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الإنجاز الجديد لدينا مشرف بسعادة غامرة قائلا «هي لاعبة مثالية على المستوى الرياضي والإنساني، خير من يمثل الفتاة المصرية في المحافل الدولية، قدمت الكثير لمنتخب مصر بأداء فريد من نوعه، لا تكتفي بموهبتها فقط لكن تعمل على تطوير مستواها دون كلل أو ملل».

