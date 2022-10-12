الأصابع الملوَّنة.. من خشونة الحرب إلى نعومة الأنوثة

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قبل وقت طويل من اختراع أنواع طلاء الأظافر طويلة الأمد التي نعرفها الآن، كانت الفكرة تعتمد على استخدام مكونات طبيعية مثل الكحل والحناء، وكان استخدام الألوان على الأظافر له معانٍ وأهداف مختلفة من بينها توضيح المستويات الطبقية. ثم ما لبث طلاء الأظافر أن مر بمراحل تطور مختلفة على مدى قرون، إلى أن وصل إلى شهرته المعروفة اليوم.

ويُعتقد أن تاريخ طلاء الأظافر بدأ أول الأمر في إمبراطوريات الصين القديمة، حينما كان يضعه الحاكم وأفراد المجتمع الراقي رمزا لثروتهم وقوتهم ومراكزهم المهمة.

وكان طلاء الأظافر المبكر عبارة عن مزيج من شمع العسل والجيلاتين وبياض البيض المصبوغ بزهور الأوركيد أو الورود، والذي كان يُترك على الأظافر لعدة ساعات لتحقيق لون مؤقت على اليدين. كان الأحمر والأسود من الألوان الشائعة جداً وفقاً للمخطوطات القديمة التي ذكرها موقع «هيستوري أوف كوزمتيكس» (History of Cosmetics) لتاريخ مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى استخدام الغبار المعدني من الفضة والذهب بين الأثرياء ورجال الدولة تدليلاً على مستوياتهم الاجتماعية المهمة. لذلك كانت الأظافر الملونة رمزاً للأثرياء وأصحاب المراكز المرموقة فقط، وأصبح استخدامه بمثابة جريمة بين العامة والفقراء، استدعت في بعض الحالات تنفيذ عقوبات الإعدام بحق مرتكبيها.

انتقال المفهوم

بعد بداياته القديمة في آسيا انتقلت تقنيات الصينيين القدماء إلى الهند وأفريقيا والشرق الأوسط، فبدأ المصريون القدماء في تلوين أظافرهم بالحناء.

على سبيل المثال، استخدمت كليوباترا مستخلصات نباتية لتلوين أظافرها بلون أحمر داكن، كما عُثر على مومياء فرعونية محنطة تمتلك أظافر ملطخة بالحناء. ثم أصبح من الشائع للنساء والرجال بمواقع مختلفة في أنحاء من الهند وأفريقيا صبغ أطراف أصابعهم بالحناء، للزينة أو حتى لأغراض دينية.

يُعتقد أن المحاربين القدامى في الحضارة البابلية القديمة كانوا من أوائل الذين استخدموا شكلاً من أشكال طلاء الأظافر في التاريخ القديم. إذ كانوا يقضون ساعات في تجعيد شعرهم وطلائه وتجميل أظافرهم وتلوينها لاخافة اعدائهم قبل الذهاب إلى المعركة، وكان مكون طلاء الأظافر الأساسي آنذاك هو الكحل. ويشير خبراء التجميل المتخصصون لموقع «بيردي» (Byrdie) إلى أن ألوان أظافرهم ربما يكون قد تم استخدامها لكي تدل على فئتهم ومراكزهم في صفوف المعركة.

نساء أوروبا

لم يشق طلاء الأظافر طريقه عبر أوروبا إلا بعد تلك الفترات بكثير، حيث يُعتقد أنه قد وصل أواخر القرن الـ 18 نتيجة التبادل التجاري الواسع آنذاك بين دول أوروبا ومستعمراتها.

ومع مرور الوقت، أصبح طلاء الأظافر أكثر شيوعًا. وبحلول مطلع القرن الـ 19، أصبح طلاء الأظافر وتلوينها أكثر شيوعاً بين عامة النساء في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأوائل القرن العشرين أصبح طلاء الأظافر صيحة جماهيرية، تزامناً مع ظهور مؤسسات طلاء الأظافر المتخصصة في فرنسا وأميركا، بأعداد كبيرة.

وطورت الفرنسية «ماري إي كوب» فن طلاء الأظافر لأول مرة في بلادها. ثم أعادت تطوير العملية وجلبتها إلى الولايات المتحدة. ففي عام 1878، افتتحت «كوب» أول صالون للأظافر باسم «مانيكير السيدة براي». ولم تكن تعلم أنها ستكون واحدة من أكثر خدمات التجميل شعبية والأكثر طلباً في التاريخ. ثم انتقلت بعد ذلك إلى افتتاح أول صالون «مانيكير» في أميركا، إلى جانب تطوير خط منتجاتها وإنشاء أول دليل للعناية بالأظافر في المنزل.

كما لم تتوقف إنجازاتها عند هذا الحد، إذ كانت أهم مساهماتها في عالم العناية بالأظافر اختراع مبرد الإظفر Nail File، وهو عصا ناعمة لتسوية وبَرْد وتلميع الأظافر.

المانيكير الفرنسي

لم يكن اختراع طلاء الأظافر الحديث بعيداً في هذه المرحلة من التاريخ الواسع لطلاء الأظافر الذي نعرفه اليوم، وهو ارتبط بإطلاق مادة نيتروسليلوز Nitrocellulose في السوق الأميركية.

تم تضمين هذا المكون في طلاء السيارات عشرينيات القرن الماضي، مما ألهم فنانة الماكياج الفرنسية ميشيل مينارد لإطلاق أول طلاء أظافر سائل، وكان في الأساس عبارة عن طلاء سيارة. وتمت إعادة تسمية شركة تشارلز ريفيسون Charles Revson التي عملت فيها مينارد وتحولت إلى ريفيلون Revlon، التي أصبحت الشركة الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل. ومع ذلك كانت هناك مشكلات ضخمة مع المواد الكيماوية القوية التي تدمر أظافر المستخدمات فجرى التعديل على مكونات الطلاء تدريجياً في تلك المرحلة.

ولاحقاً احتاج جيف بينك، أخصائي الماكياج الأميركي، إلى طلاء أظافر أقل ضرراً وأكثر دواماً على اليدين تماشياً مع العصر الجديد ومتطلباته لذلك تمكن عام 1975 من ابتكار المانيكير الفرنسي متعدد الاستخدامات.

