حريق المباركية وسوق الذهب وردة الفعل

آراء

في 31 مارس 2022 اندلع حريق كبير في أقدم وأشهر سوق بالكويت وهو سوق المباركية وقد كشفت قوة الإطفاء عن أن أسباب الحريق وبدايته كانت من احد محال العطور في سوق السلاح حيث كانت هناك عمالة تعمل على فك وتركيب قواعد حديدية في أعلى المدخل الرئيسي الخاص بالمحل ما تسبب في تطاير كتل حديدية ساخنة أثناء عملية قطع الحديد وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال مثل العطور والكحوليات.

وقد كانت ردة الفعل من الحكومة ايضا كبيرة بحجم الحريق حيث بادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بمتابعة الموضوع والتواجد بنفسه في مكان الحريق بصحبة الوزراء وكل أجهزة الدولة، بعد ذلك اتخذت الحكومة اجراءات عديدة وسريعة لاطفاء الحريق وضمان عدم تكراره نظرا للاهمية الكبيرة لسوق المباركية تاريخيا حيث كانت بداية هذا السوق في عام 1897 حيث افتتح الشيخ مبارك الصباح - رحمه الله - واسكنه فسيح جناته كشك مبارك والذي اعتبر ديواناً لادارة شؤون العامة والاستماع الى أداء ومشكلات الناس وسمي بعد ذلك سوق المباركية بهذا الاسم نسبة للشيخ مبارك الصباح وقد انشئ هذا السوق على يد التجار الكويتيين الذين كانوا يجلبون بضاعتهم من العراق والهند وافريقيا عبر السفن ويلتقون في هذا السوق لتبادل البضائع وقد اكتسب هذا السوق شهرة واسعة على مستوى الخليج العربي حيث كان المغذي والملتقى التجاري لتجار دول الخليج العربي، كذلك يعتبر سوق المباركية معلماً سياحياً يقصده مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ويعشقون التسوق والجلوس فيه حيث يضم مجموعة من الأسواق منها سوق الذهب وسوق الصرافين وسوق السلاح وسوق السمك وسوق المسابيح وسوق البشوت.

كما يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي الشعبية والاستراحات التي تم تصميمها على الطراز القديم كما يزخر سوق المباركية بالعديد من المقتنيات الأثرية القديمة التي يعود تاريخها لمئات السنين والعديد من محال الاطياب والبخور المتميزة والتي يفضلها ويقتنيها كل مواطني الخليج العربي، وبعد اطفاء الحريق واستقرار الأمور بادرت قوة الاطفاء العام بالكشف على كل المحال بالسوق وفرضت على كل المحال تركيب مرشات وطبقت اللوائح والقوانين والنظم التي كانت منسية بالسابق.

وكذلك بادرت الهيئة العامة للبيئة بالتحرك ورصدت مخالفات عديدة بعد ذلك وافقت الحكومة على مبادرة بيت التمويل الكويتي لاعادة بناء السوق وبنفس الاطار والتصميم القديم.

ومع كامل الاحترام والتقدير لكل التحركات التي قامت بها الحكومة مشكورة الا ان كل ذلك يأتي تحت بند ردة الفعل وهو اسلوب عودتنا حكومتنا الرشيدة على تطبيقه في حل كل القضايا دون وجود حلول مستدامة.

ورسالتي اليوم هي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: لا يخفى على سموك مدى أهمية سوق المباركية لأهل الكويت.

وهذا السوق يحتاج الى خطة طويلة الأمد للمحافظة عليه واستدامته باشراف مباشر من سموك نظرا للمشكلات العديدة والمعقدة والتي تحتاج الى صاحب قرار اضافة الى البيروقراطية التي اتعبت البلاد والعباد، سمو الرئيس اتمنى من سموك اصدار قرار بعدم اسناد سوق المباركية لاى شركة بالقطاع الخاص وذلك لان الهدف من هذا السوق ليس الربحية او تعظيم ما تجنيه الحكومة من أرباح.

ولنا في ما حصل في 2017 عبرة حيث اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترسية جزء من سوق المباركية على احدى الشركات وما حصل بعد ذلك حيث دفعت هذه الشركات الايجارات على المحال واحتج اصحاب المحال وحصلت ضجة بعد ذلك والحقيقة ان المحتجين كان لهم كل الحق بالاحتجاج فرفع الايجارات سيتسبب في رفع الاسعار على المستهلكين وسيفقد سوق المباركية رونقه والهدف منه.

اتمنى من سموك تشكيل فريق يضع لسموك خطه متكاملة لاحياء هذا السوق وحل كل المشكلات العالقة والمعقدة بهدوء وليس بأسلوب ردة الفعل، فقد وضعت بعد الحريق مرشات بالطرق الرئيسة لتخفيف الحرارة وترطيب الاجواء وهي الآن لا تعمل وهناك خرير للماء وذلك لان الحكومة لا تفكر بالصيانة والاستدامة كما ارسلت كتباً الى ملاك بعض المباني للازالة وهذه المباني هي مبان تاريخية اثرية يجب المحافظة عليها والتشجيع على ترميمها كما هي حتى نحافظ على اصالة وعبق هذا المعلم السياحي.

سمو الرئيس اتمنى من سموك ان تصدر اوامرك بوضع كاميرات بكل انحاء واجزاء هذا السوق وذلك لمراقبة الحالة الأمنية والمحافظة على مرتادي هذا السوق الذين اغلبهم من العوائل وكذلك المحافظة على ممتلكات اصحاب المحال.

كما اتمنى تجديد الصرف الصحي الذي تكثر فيه الانسدادات وتتسبب في روائح كريهة وستتفاقم بالسنوات القادمة وقد تتسبب في عزوف الناس عن الذهاب إلى سوق المباركية.

اما سوق الذهب فأيضاً اتمنى من سموك المحافظة على هذا السوق التاريخي بحالته الحالية وكذلك الورش التي تعمل فيه والتي لا يتعدى عدد العاملين بكل ورشة ثلاثة أشخاص.

والذي لم نسمع على مدى ثلاثين سنة اي حوادث حريق فيه وذلك لالتزام الجالية التي تعمل في هذا المجال بكل اجراءات السلامة والمحافظة على الارواح.

ورغم ذلك فقد اقترحت الهيئة العامة للبيئة وكذلك قوة الاطفاء نقل ورش الذهب الى الشويخ الصناعية او العارضية الصناعية وهذا الاقتراح من وجهة نظري المتواضعة كان ايضا ردة فعل ولم يدرس ولم تحسب النتائج المترتبة عليه سواء لاصحاب محال الذهب او ورش الذهب او المستهلكين.

اتمنى من سموك دراسة الموضوع ووضع حلول مبتكرة له ومنها الزام قوة المطافئ لكل صاحب عمارة يكون فيها ورش الذهب بوضع سلندرات الغاز في اعلى العمارات وعمل تمديدات الى الورش مع وضع سنسرات ذكية تكشف اي تسرب للغاز، وللعلم فكل محل من هذه الورش يحتاج الى سلندر واحد صغير فقط كما يمكن اقتراح حلول اخرى تضمن بقاء هذه الورش وعدم التسبب في هدم هذا السوق وخسارة للكويت لهذه العمالة المهمة جدا.

سمو الرئيس: لا يخفى عليك ايضا ان ادارة فحص المعادن الثمينة التابعة لوزارة التجارة لهم مكتب في السوق نفسه ومحال الذهب تحتاج الى ختم هذه الادارة واذا ما تم نقل هذه الورش فسيتسبب ذلك في فوضى عارمة وارتفاع الاسعار على المستهلكين اضافة لعدم قدرة صاحب المحل على تعديل اي قطعة من الذهب لاي مستهلك الا بعد 24 ساعة على الاقل في حين كانت لا تتعدى 15 دقيقة من سيتحمل ايضا كلفة المواصلات بالطبع المستهلك.

اتمنى من سموك تسهيل الإجراءات على اصحاب هذه المهنة فهم يشتكون من إن تم طردهم فإن بضاعتهم تمكث في ادارة المعادن الثمينة مدة تصل الى 20 يوماً وفي ذلك تعطيل لمصالحهم وتأخير لدورة رأس المال عندهم وهذا ايضا ليس من مصلحة المستهلك، سمو الرئيس ان تشجيع الاقتصاد واصحاب المهن وتوفير الخدمات لهم وتسهيل الاجراءات سيجعل الكويت بيئة جاذبة لهم فبعضهم بات يفكر جديا بالهجرة الى الدول المجاورة التي توفر لهم كل الامكانات وهذا ليس في مصلحة اقتصاد الكويت.

سمو الرئيس طموحنا كبير في سموك ان تغير النهج في ادارة البلاد من ردة الفعل الى التخطيط الاستراتيجي السليم والذي سيمكن الحكومة من تحقيق الاهداف وتحقيق برنامج عمل الحكومة الذي يحلم به كل كويتي.

