المزارع جاسم المحيسن الحبشي.. في رحمة الله

آراء

فقدت الكويت جاسم المحيسن الحبشي (أبو حمد) بعد حياة حافلة بالكرم والعطاء لأهل الكويت عامة وأهل الجهراء خاصة يوم الإثنين 10/10/2022 عن عمر يناهز الثمانين حولا.ً

يمثّل فقدان العم أبو حمد خسارة للمزارعين الكويتيين عموماً ومزارعي منطقة العبدلي خصوصاً، فقد كان -رحمه الله- من روّاد هذه المنطقة الحدودية النائية في أوائل الستينيات؛ فشارك رجالات الكويت الأوائل، اقتحام صحراء العبدلي على امتداد الحدود الكويتية - العراقية ؛ فزرعوا الكثير منها وعمروها مضحين بالكثير من الجهد والوقت والمال حتى غدت الصحراء الشمالية كما هي الآن مزارع تطرح الخيرات الوفيرة وتمتلئ بالعمائر الجميلة!

ومن فرط حبّه للأرض؛ ظلّ وفيا لها لم يتنازل عنها للغير، موصياً أولاده بأن يستمروا في زراعتها وتعميرها دائماً في كل الظروف والأحوال.

وهو أول من دعا إلى تملّك المزارعين القدامى لحيازاتهم الزراعية ودعوته لتعويض من تسترجعها الدولة منهم بأرض بديلة، فالأرض عنده لا يمكن تعويضها إلّا بأرض بديلة ؛ كي لا يتوقف الإنتاج وتقف السواعد الوطنية عن العمل المثمر النافع والمفيد للبلاد والعباد.

والفقيد جاسم المحيسن الحبشي من مؤسسي الاتحاد الكويتي للمزارعين ظل عضواً به على مدى سنوات طويلة متصلة؛ عَلما من أعلامه ورمزاً من رموزه البارزة يقرّب بين أعضائه ويتابع شؤون موظفيه وعماله، مكرّما وداعماً لهم بالكلمة الطيبة والفعل الكريم؛ لذا فقد عُرف في أوساط المزارعين بالتفاني والاجتهاد والعطاء والمصداقية الكاملة وبالعطف على عماله إلى درجة أنه كان يحرص على أن يحجَّ بعضا من عمال مزرعته كل عام إلى بيت الله الحرام على نفقته الخاصة.

كان -رحمه الله- موسوعة في كل ما يتصل بالزراعة ولا سيما الحقلية والمياه الارتوازية وزراعة الجت والنخيل وكان مرجعاً ثقة في التأريخ لمنطقة العبدلي الزراعية، يقول دائماً كلمة الحق ولا يحيد عنها؛ فحظي باحترام المزارعين وتقدير المسؤولين في الدولة - لم يطرح قضية لمصلحته الخاصة ولكن لمصلحة المزارعين جميعاً وأهل وطنه مثله مثل رجالات الكويت الأوائل.

عمل المرحوم جاسم المحيسن الحبشي في القطاع الزراعي طوال خمسة عقود يُعطي أكثر مما يأخذ، لم يطمح في المنصب، شغله الشاغل هو العطاء وخدمة بلاده التي لم يبخل عليها بشيء مع تقدّم العمر إلى أن رحل عنا تاركاً لنا هذا الرصيد الضخم من الذكريات والقيم والمبادئ والأولاد المخلصين والأحفاد النجباء.

رحم الله المزارع جاسم المحيسن الحبشي - وأسكنه فسيح جناته

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

