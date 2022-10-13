عبداللطيف رشيد «مرشحاً وحيداً» لرئاسة العراق

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بغداد- الوكالات: كشفت مصادر كردية عراقية امس ان الحزبين الكرديين الرئيسيين اتفقا على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن «الديموقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد وبرهم صالح)، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب». وأضاف، أن «الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الخميس بمرشح وحيد» منوهاً إلى أنه «خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر».

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية. ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.

وفي حال نجاح البرلمان في اختيار رئيس للبلاد اليوم فأنه سيكون قد قطع خطوة متقدمة نحو تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر عام 2021 والتمهيد للمصادقة على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني القيادي السابق في حزب «الدعوة» لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان البرلمان العراقي اعلن ان 33 مرشحا سيتنافسون على منصب الرئيس العاشر للبلاد في جلسة اليوم. وكشف البرلمان العراقي ليل الثلاثاء الأربعاء عن أسماء 33 مرشحا بينهم سيدتان والرئيس الحالي برهم صالح وقاضي حاكم صدام حسين هو زركار محمد أمين قال انهم سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية.

واشارت الادارة الاعلامية للبرلمان في بيان الى انه «استنادا الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 يعلن مجلس النواب عن تقدم (59) تسع وخمسين مرشحاً للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية. أوضحت أنه «جرى استبعاد (26) ست وعشرين مرشحا منهم.

وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان يتمسكان بمرشحيهما اذا رشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح فيما ينافسه مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد خالد بارزاني وهو ما اثار الشكوك مسبقا في امكانية نجاح البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد حيث لوح «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني بإمكانية مقاطعة جلسة البرلمان. وقال النائب عن الحزب محما خليل إن «كل الاحتمالات واردة قبل جلسة الخميس إذ إن من الممكن الوصول الى اتفاق مع الاتحاد الوطني لتقديم مرشح تسوية أو يقوم الديمقراطي بمقاطعة الجلسة وننتظر نتائج الحوارات خلال الساعات المقبلة لاتخاذ موقفنا».

