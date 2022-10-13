عون: ترسيم الحدود ينتشل لبنان من «الهاوية»

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون ترسيم الحدود سينتشل لبنان من الهاوية، مشيرا الى هذا «الانجاز» سيتبعه الاسبوع المقبل بدء اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم.

وخلال لقائه امس وفداً من نقابة المهن البصرية. قال عون إن «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وأضاف «إنجاز الاتفاقية سيتبعه ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات». وقال عون إنه «ابتدأ من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا»، وفقا لتصريح نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام». ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل. وبحسب المفوضية، لا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 ملايين نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع. ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سورية في الأيام المقبلة، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية. وفي القدس المحتلة قال بيان للحكومة الإسرائيلية إن كبار الوزراء اتفقوا أمس على ضرورة إقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان، دون أن يحدد ما إذا كان الاتفاق سيخضع لمراجعة «الكنيست». وقال البيان بعد اجتماع كبار الوزراء «هناك أهمية وضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في هذا الوقت. ويبدي أعضاء مجلس الوزراء الأمني دعمهم للحكومة للمضي قدما في عمليات إقرار الاتفاق».

