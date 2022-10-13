مصر: اكتمال التحضيرات النهائية لـ«الحوار الوطني»

عربيات ودوليات

اكتملت التحضيرات النهائية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضي، وذلك بعد شهور طويلة من العمل المكثف للتوصل إلى آلياته وأهم الموضوعات التي سيتناولها.

وأكد منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، أن أولويات الحوار الوطني، سوف تضم جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي المحاور الأساسية التي استقر عليها جميع الأطراف، لافتًا إلى أن هناك أولويات أخرى في قضايا متنوعة والهدف من كل ذلك هو أن كل من لديه رؤية أو رأي مختلف مع اخر سواء في الحكم أو المعارضة أن نسمع بعضنا البعض، ومن يرى على سبيل المثال رأياً اقتصاديا يصلح شريطة أن يكون مدعما بالحجة العلمية الاقتصادية وذات التخصص عليه تقديمه، شريطة أن يستمع إلى النقد من الاخر الذي لديه خبرة من العلم في نفس التخصص وبالتالي كل أولوية ستدار بنفس النظام للوصول إلى توافق بين الأطرف على نظام بعينه وهذا التوافق لا يعني أن هناك صناديق اقتراع لأن أي حوار لا يوجد فيه ذلك.

وأكد ضياء رشوان أن الهدف العام من الحوار الوطني هو أن نسمع بعضنا وهذا ما شدد عليه الرئيس السيسي على ضرورة مشاركة الأطراف كافة في مصر في هذا الحوار، بشرط ألا تكون تلوثت يداها بدم أو حرضت على العنف أو شريكة فيه وهذا ما ينص عليه القانون الجنائي الذي يعاقب من ارتكب أو حرض أو شارك في أعمال عنف، لافتًا إلى أن جميع الكيانات استجابت للمشاركة ولا يوجد كيان رفض دعوة الحوار الوطني، والكل قبلها بالطريقة التي يراها حتى تلك التي طلبت ضمانات، وجارٍ الحوار حول هذه الضمانات.

وكشف رشوان أن نسبة الاستجابة من الأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني بلغت 96% حتى الآن، حيث إنها فاقت توقعات المنظمين للحوار، موضحًا أن الدعوات للحوار لاقت تفاعلًا غير مسبوق من القوى السياسية وشارك نشطاء كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما احتلت صدارة «الترند»، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، تيك توك» وكانت الأكثر بحثاً وفقا لمؤشرات موقع غوغل، بجانب التغطية الإعلامية الكثيفة ومعدلات التفاعل الرقمية الكبيرة للغاية.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسي لحوار سياسي وطني واسع يضم مختلف أطياف المجتمع السياسية والنقابية، والمدنية، وغيرها على قاعدة شرعية دستورية وقانونية، هو نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل هذه الأطياف اتفاقاً أو اختلافاً من أجل مصلحة مصر وشعبها العظيم.

وأكد رشوان أن إدارة الحوار تمت بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة من أجل تشكيل مجلس الأمناء أو الأمانة العامة بحضور ممثلي جميع الأطراف والخبراء بما يضمن المشاركة الفعالة وفق الرؤى الوطنية المختلفة وما يخدم المواطن المصري، لافتًا إلى أن الحوار لن يكون مجرد تبادل كلمات أو حيثيات أو حجج، بل سيكون هناك مخرجات.

وقال إنه منذ ثورة يوليو 1952 تمت الدعوة إلى خمس جلسات حوارية على المستوى الوطني وكان كل واحدة منها تهدف لمناقشة قضية بعينها، ومنها على سبيل المثال أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1974 دعا لحوار بعنوان ورقة أكتوبر كان الغرض منها تحويل النظام السياسي في مصر من نظام الحزب الواحد إلى تعددية حزبية وهناك بعض القوى السياسية التي قاطعت هذا الحوار الذي انتهى إلى ما حدده السادات سلفًا .

أما الحوار الذي أطلقه الرئيس السيسي فهو حوار سياسي شامل حول أولويات الوطن ولم يُحدد فيه هدف، وهو ما يعني أن الوطن يتسع للجميع والخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

