وزير الخارجية السعودي: ننظر في عقد جولة محادثات سادسة مع إيران

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن «الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة». وأشار الوزير السعودي في حوار مع قناة «العربية» إلى أن «المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد». وأوضح أن «مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة»، مؤكدا أن «الحكومة الشرعية أبدت مرونة كبيرة بمسؤولية عالية تجاه مصلحة اليمن». وأعرب، الامير فيصل بن فرحان عن «أمنياته أن يتخطى العراق الاضطرابات السياسية التي تعصف به حاليا»، مشيرا إلى أن «العلاقة مع الصين اقتصادية بالمستوى الأول ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة». وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن الشهر الماضي، «انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية - الإيرانية». وقال حسين، في تصريحات مع قناة «الجزيرة»، إن «هناك نقاشاً على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية». وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.

