خامنئي: أعمال الشغب «مخطط لها مسبقاً»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: جدد المرشد الأعلى في ايران آية الله السيد علي خامنئي اتهامه للأعداء «بالتورط في أعمال الشغب» في إيران، وذلك في تصريحات أمس تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني. واندلعت في مدن إيرانية منذ 16 سبتمبر تحركات احتجاجية أعقبت وفاة أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأكد مسؤولون توقيف مئات شاركوا في التحركات و«أعمال الشغب». وقال خامنئي إن «قضية تورط الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة هي محط إقرار من الجميع»، وذلك خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يؤدي مهام عدة منها تقديم المشورة في أمور يوكلها إليه المرشد الأعلى. وكان خامنئي، اعتبر في الثالث من أكتوبر أن الاحتجاجات في إيران كان «مخططا لها مسبقا»، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل، بالوقوف خلفها. وأمس أعاد خامنئي التأكيد أن «أعمال الشغب» الأخيرة ليست عفوية، مشددا على وجوب التمييز بين فئات مختلفة من الناس تنزل الى الشارع. وقال «أعمال الشعب الأخيرة ليست أمراً عفوياً داخلياً. فالقصف الدعائي، والتأثير الفكري، وإثارة الحماسة، وأعمال مثل تعليم كيف تُصنع زجاجات المولوتوف... أفعال تجري بوضوح على يد العدو». وأضاف «بعض هؤلاء (في الشارع) هم إما عملاء للعدو، أو مرتبطون بالعدو، وبعضهم أشخاص أخذتهم الحماسة».

