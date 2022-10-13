فلسطين تحذر من دوامة عنف يصعب السيطرة عليها

عربيات ودوليات

حذرت الخارجية الفلسطينية، أمس، من دخول الصراع مع إسرائيل في دوامة عنف «كغطاء لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية وهروبا من دفع استحقاقات السلام والمفاوضات لحل قضايا الصراع ومواضيعه النهائية». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه «العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، من خلال فرض حصار مشدد وإغلاق مداخل ومخارج العديد من المناطق وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية والصحية.

