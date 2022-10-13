بايدن: بوتين «عقلاني» لكنه أخطأ الحساب في أوكرانيا

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واشنطن - الوكالات: شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «أساء تقدير» قدرة قواته على احتلال أوكرانيا و«حساباته أخطأت تماماً» بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقع أن يواجهها.

وتحدث الرئيس الاميركي خلال مقابلة تلفزيونية نادرة بينما تبحث إدارته عن مخرج لبوتين لتخفيف حدة تصعيده لغزو أوكرانيا قبل أن يلجأ إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال بايدن لشبكة «سي ان ان» بعد قصف موسكو العنيف لاهداف مدنية في اوكرانيا في أخطر تصعيد منذ بدء الغزو قبل سبعة اشهر «أعتقد أنه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير».

وفي تصريحات نشرتها «سي ان ان» قبل بث المقابلة قال بايدن إنه بينما يعتقد أن بوتين شخص عقلاني إلا أنه قلل من شراسة المقاومة الأوكرانية. وأضاف أن بوتين «كان يعتقد أنه سيستقبل بالأحضان وأعتقد أن حسابته أخطأت تماماً».

وحاول بايدن عدم استخدام ألفاظ يفهم منها أنه يقلل من شأن بوتين، وكان حذرا في الحديث عنه، إلا أنه خرج على النص قبل نهاية المقابلة التي استغرقت 15 دقيقة. وقال الرئيس الأميركي إن تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار، وحذر من الأخطاء المحتملة التي قد تترتب على ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في قمة مجموعة العشرين «G20» الشهر المقبل في إندونيسيا، قال بايدن إنه لا يرى سببا وجيها للقاء. وأوضح «سيعتمد الأمر على ما يريد الرئيس الروسي التحدث عنه على وجه التحديد» مضيفا أنه إذا أراد بوتين مناقشة مصير نجمة كرة السلة الأميركية المسجونة في روسيا بريتني غرينر فسأكون منفتحا على التحدث معه». وقال بايدن «لكن انظروا، لقد تصرف بوحشية، أعتقد أنه ارتكب جرائم حرب. ولذا فأنا لا أرى أي مبرر لمقابلته الآن».

من جهة ثانية أعلن الرئيس الأميركي أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية لكنه أكد في الوقت نفسه اقتناعه بأنه قادر على «إلحاق الهزيمة» بسلفه دونالد ترامب مجدداً. وردا على سؤال للشبكة حول ما يريد قوله للناخبين الذين يعتبرون أنه لا يمكن إعادة انتخابه بسبب تقدمه في السن، قال بايدن «اذكر لي اسم رئيس في التاريخ الحديث أنجز ما أنجزته في العامين الأولين» وأضاف «قد لا يعجبك ما أنجزته لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تحبه». وقال بايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين «السؤال هو: هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟.. أعتقد أنني أستطيع القيام بهذه المهمة».

وأكد بايدن أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر «سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار» بشأن انتخابات 2024.

وقلل بايدن، ردا على سؤال عن مخاوف بشأن الاقتصاد وسط توقعات نمو قاتمة، من احتمال ركود لكنه اعترف بأنه إن حدث فسيكون «طفيفا». وقال «لا أعتقد أنه سيكون هناك ركود. إذا حدث ذلك فسيكون ركوداً طفيفاً للغاية. أي أننا سنتراجع قليلاً».

