واشنطن تحشد لإدانة موسكو: زمن الحياد «ولَّى»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كثفت الولايات المتحدة جهودها الرامية لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «نعتقد أن أوان الحياد قد ولى». وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك حياد في وضع مماثل».

وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار قدمته أوكرانيا وشارك في صياغته الاتحاد الأوروبي يندد بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، في خطوة يسعى من خلالها الغرب لإثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية. ورجح مسؤول أوروبي أن يحظى مشروع القرار في الجمعية العامة بما بين 100 و140 صوتاً.

في غضون ذلك اتهمت روسيا جهاز استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسه الجنرال كيريلو بودانوف بتدبير تفجير جسر القرم، كما كشفت عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادثة التي ردت عليها بسلسلة من الضربات الصاروخية من الجو والبحر.

وقال جهاز أمن الدولة الروسي، امس إن السلطات أوقفت 5 روسيين و3 من أوكرانيا وأرمينيا على صلة بالتفجير الذي تقول موسكو إنه وقع بواسطة شاحنة مفخخة السبت الماضي، وألحق أضرارا بجسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي انتزعتها من أوكرانيا عام 2014. وذكر الجهاز الروسي أن التحقيقات أظهرت أن المتفجرات كانت داخل لفافات من البلاستيك المستخدم في أعمال البناء وقد نقلت من أوديسا جنوبي أوكرانيا إلى بلغاريا في أغسطس الماضي، مؤكدا أن الجهة التي دبرت الهجوم هي استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها، وذلك بالرغم من عدم تبني كييف التفجير. كما اتهم جهاز أمن الدولة الروسي الاستخبارات الأوكرانية بنقل أنظمة صواريخ «إيغلا» إلى روسيا عبر إستونيا لشن هجمات «إرهابية».

ميدانيا أعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على 5 بلدات في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، حيث يواصل الجيش هجومه هناك رغم سلسلة من الضربات الصاروخية التي وجهتها روسيا لمدن عديدة في أنحاء أوكرانيا منذ الاثنين. ومع سعي كييف لتعزيز دفاعاتها الجوية إزاء الضربات الصاروخية الروسية، صرح وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بأن بلاده تسلمت منظومة دفاع جوي ألمانية، وتتوقع تسلم منظومة «ناسامز» الأميركية قريبا. ورأى ريزنيكوف أن «عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ في أوكرانيا». جاء ذلك بعدما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن بلاده تعجل بإرسال أنظمة صواريخ «ناسامز» المتطورة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أعقاب الضربات الصاروخية الروسية للمدن الأوكرانية.

من جانب آخر قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس إن محطة نووية أوكرانية محاطة بقوات روسية فقدت كل الطاقة الخارجية اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية للمرة الثانية في غضون 5 أيام.

