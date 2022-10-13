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عربيات ودوليات

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بولتون يدعو إلى اغتيال بوتين


لندن - الوكالات: ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، إن الولايات المتحدة قد «تغتال» الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا لجأ لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، محذراً من أن الخطوة بمثابة «توقيع على مذكرة انتحاره». وأضاف في مقابلة أجرتها محطة «إل بي سي نيوز» الإذاعية البريطانية «إننا بحاجة إلى أن نوضح أنه في حال أمر بوتين باستخدام السلاح النووي التكتيكي، فإنه يوقع بذلك على مذكرة انتحاره»، مضيفا «أعتقد أن هذا ما قد يتطلبه الأمر لردعه، إذا وقع تحت ضغط ظروف قاسية». وتابع بولتون «يمكنك أن تسأل قاسم سليماني في إيران عما حدث عندما قررنا أن شخصاً ما يمثل تهديداً للولايات المتحدة»، إذ قتل سليماني بغارة أميركية في بغداد في عام 2020.


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