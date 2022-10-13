بيسكوف: الغرب يتحدث عن الأسلحة النووية «كل يوم»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: حذر الكرملين أمس من أن تصريحات الزعماء الغربيين عن استخدام محتمل للأسلحة النووية «ضارة واستفزازية». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «نعبر عن أسفنا لحديث قادة الدول الغربية عن الأسلحة النووية كل يوم» واصفا الأمر بأنه «استفزازي».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في حفل لجمع تبرعات للحزب الديموقراطي في نيويورك، الأسبوع الماضي، أن التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر «نهاية العالم». الى ذلك قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، امس إن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية، مشددا على أن النصر مستحيل في أي حرب نووية.

وقال إن الحلف مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي أولوية قصوى للحلفاء. واعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف الذي يضم 30 دولة سيجري تدريبات مخطط لها منذ فترة طويلة، الأسبوع المقبل لاختبار حالة استعداد قدراته النووية.

