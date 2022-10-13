الكرملين: لا مبادرات لعقد قمة روسية - أميركية

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف انه لا توجد أي مبادرات لعقد اجتماعات قمة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية من أي من الجانبين.

وقال بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن على هامش مجموعة العشرين ممكنا، وما الذي يمكن مناقشته على جدول الأعمال «على حد علمي، لم يتخذ الجانبان الروسي والأميركي أي مبادرات لتنظيم اتصالات ثنائية على أعلى مستوى»، مشيرا إلى أنه من الممكن الحديث عن تلك «المفاوضات الافتراضية إلى ما لا نهاية»، إلا أنه من الأفضل ترك هذه المادة للمحللين السياسيين.

وأضاف «حتى الآن لا يسعنا سوى أن نعلن أنه لم تكن هناك أي مبادرات، لا من جانبنا، ولا من جانب الأميركيين».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إنه في الوقت الراهن لا يرى أي جدوى من إجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

