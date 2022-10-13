رجال يبحرون في يخوت من روسيا إلى كوريا الجنوبية

عربيات ودوليات

أبحرت مجموعات من المواطنين الروس في يخوت انطلقت من موانئ في شمال المحيط الهادي وصولا إلى كوريا الجنوبية للهروب من التعبئة العسكرية التي أعلنتها روسيا لتعزيز قواتها المقاتلة في أوكرانيا، وفقا لتقرير بثته شبكة «كيه بي إس» KBS الكورية الجنوبية.

ووفق التقرير الذي بثته الشبكة أمس الثلاثاء، فقد وصل ما لا يقل عن 21 روسيا عبر تلك اليخوت إلى موانئ تقع في جنوب كوريا الجنوبية، لكن السلطات لم تسمح إلا لاثنين من هؤلاء بدخول البلاد، ومنعت الآخرين بدعوى أن أهدافهم «غامضة».

وذكرت الشبكة الكورية أن 3 يخوت رست في ميناء بوهانغ جنوب شرقي كوريا الجنوبية على مدى الأيام القليلة الماضية، وأغلب ركابها رجال من روسيا في العشرينيات والثلاثينيات.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حرس السواحل قوله اليوم الأربعاء، إن يختا على متنه 5 رجال روسيين غادر أمس جزيرة أوليونغ في كوريا الجنوبية، وكان قد وصل إليها في 30 سبتمبر الماضي قادما من مدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا.

وأدى قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 سبتمبر الماضي إلى بعض الاحتجاجات في روسيا وفرار عشرات آلاف الرجال في سن التجنيد، لكن أغلبهم هرب عبر الطرق البرية والقطارات والرحلات الجوية إلى أوروبا والدول السوفييتية السابقة المجاورة لروسيا مثل جورجيا وأذربيجان وكازاخستان.

وأعلنت كازاخستان أوائل الشهر الحالي أن أكثر من 200 ألف روسي دخلوا أراضيها خلال أسبوعين.

