عقوبات أميركية جديدة على «طالبان» لـ«انتهاكها حقوق النساء»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت الولايات المتحدة، أنها فرضت عقوبات جديدة على طالبان، بسبب «انتهاك الحركة حقوق النساء والفتيات» في أفغانستان. جاء ذلك وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للفتاة «أعلن فرض قيود على منح تأشيرات لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان، عبر ممارسة سياسات تقييدية والعنف». و«أفغانستان منذ سنة، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس من دون أن يلوح في الأفق أي موعد لعودة طالبان عن هذا القرار». وتابع «ندعو الحكومات الأخرى للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات مماثلة، والاستمرار في التأكيد على رسالة جماعية مفادها أن الحكومة الأفغانية التي يمكن اعتبارها شرعية هي تلك التي تمثل كل شعبها وتحمي وتعزز حقوق الإنسان لكل فرد». ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة طالبان على السلطة في كابول في 15 أغسطس 2021، منعت الحركة المتشددة تلميذات المرحلتين التكميلية والثانوية في البلاد من العودة إلى مدارسهن. وفي المقابل، سمحت للطالبات الجامعيات باستكمال دراستهن، لكن وفق شروط صارمة. ويعتبر تعليم الفتيات مسألة حساسة للغاية في أفغانستان. ولم تكد تمر بضعة أسابيع على توليها السلطة، حتى فرضت طالبان قيودا صارمة على النساء والفتيات لإبعادهن عن الحياة العامة.