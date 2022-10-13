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دوليه

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كامبوس ينفي رغبة مبابي بالرحيل


نفى لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان الشائعات بشأن مطالبة النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل. وأكّد المدير الرياضي لبطل فرنسا أن كلَّ هذه الأنباء لا تعدو كونها مجرّد إشاعات لا يمكن التعليق عليها بشكل يومي، لكنَّ خطورتها تتمثّل في كونها تأتي عادةً قبل مباريات الفريق في دوري الأبطال مبيّنا أنه يقابل النجم الفرنسي مبابي كلّ يوم ولم يتحدّث معه بشأن مغادرة النادي في يناير كما أنّ إدارة النادي لم تتطرّق لذلك .
وأضاف لويس كامبوس أنه يتحدّث مع مبابي دائمًا كما هو الحال مع نيمار وميسي وجميع اللاعبين مؤكدًا سعادة الجميع في الفريق الفرنسي.


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