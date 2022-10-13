ريال خطف بطاقة التأهل في الرَّمق الأخير

دوليه

حسم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقة تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادله القاتل مع شاختار دانييتسك الأوكراني 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ، كما تأهل مانشستر سيتي الانكليزي إلى الدور ذاته رغم تعادله مع كوبنهاغن الدنماركي سلبيا في المجموعة السابعة، في الوقت الذي جدد به مواطنه تشلسي الفوز على ميلان الايطالي أول من أمس في المجموعة الخامسة. في المباراة الأولى بدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (0-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعاً رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0 بهدفي تيمو فيرنر (75) والسويدي إميل فورسبرغ (84)، وخمس أمام شاختار. وكان ريال بحاجة الى التعادل لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، لكنه عانى الأمرين في وارسو حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، وكان قريباً من الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في هذه المجموعة. وقاد الفرنسي كريم بنزيمة الخط الأمامي للنادي الملكي بعدما غاب عن فوز ريال السبت في الدوري المحلي على خيتافي 1-0. وقرر المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي إراحة بنزيمة بسبب ما ينتظر النادي الملكي هذا الأسبوع، إن كان في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي نهاية الأسبوع ضد غريمه وشريكه في الصدارة برشلونة.

وأراح أنشيلوتي مهاجمه الآخر البرازيلي فينيسيوس جونيور لأنه لعب في كل المباريات وفق ما أفاد عشية اللقاء. وكان الحارس الأوكراني أندري لونين أساسياً مرة أخرى بين الخشبات الثلاث لريال ضد ممثل بلاده في المسابقة القارية الأم، لكن أنشيلوتي اطمأن عشية اللقاء أن الحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا يتعافى من إصابة في عرق النسا وقد يعود في موقعة الـ كلاسيكو ضد برشلونة.

وفرض ريال سيطرته منذ البداية وهدد مرمى الفريق الأوكراني في أكثر من مناسبة، إن كان عبر الألماني توني كروس أو بنزيمة والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن من دون أن ينجح في افتتاح التسجيل. وبقيت النتيجة على حالها حتى مستهل الشوط الثاني حين فاجأ الفريق الأوكراني ضيفه الملكي بهدف التقدم من كرة رأسية لأولكسندر زوبكوف بعد عرضية متقنة من بوهدان ميخايليتشينكو (46).

وحاول أنشيلوتي تدارك الموقف فزج بالكرواتي لوكا مودريتش وفينسيوس جونيور بدلاً من الفرنسي أوريليان تشواميني والبلجيكي إدين هازار (57)، لكن من دون إفادة بل كان شاختار قريباً من هدف ثان لو لم تتدخل العارضة لصد تسديدة البوركينابي المنفرد بالمرمى المشرع أمامه لاسينا تراوري (65)، ثم لونين لصد محاولة رائعة بعيدة لزوبكوف (67). ورغم المحاولات الحثيثة لريال في الدقائق الأخيرة عبر بنزيمة وفينيسيوس والبديل ماركو أسينسيو وكروس ومواطنه روديغر، عرف شاختار كيف يصمد حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حين خطف روديغر التعادل بكرة رأسية بعد تمريرة طويلة من كروس (5+90) في حركة أصيب فيها نتيجة اصطدامه بالحارس الأوكراني أناتولي تروبين الذي أصيب بدوره لكن الإثنين أكملا الثواني الأخيرة.

من جانبه جدد تشلسي فوزه على مضيفه ميلان الذي لعب غالبية المباراة بعشرة لاعبين، وتفوق عليه 2-0 على ملعب سان سيرو.

واستفاد تشلسي من طرد مدافعه السابق الانكليزي فيكايو توموري في الدقيقة 18 لعرقلته مايسون ماونت، ليجدد فوزه على الفريق الايطالي بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي. ورفع النادي اللندني رصيده الى 7 نقاط مقابل 6 لريد سالزبورغ النمسوي وأربع لدينامو زغرب اللذين تعادلا 1-1 في كرواتيا، وأربع لميلان.

ومني ميلان بانتكاسة مبكرة إثر طرد جدلي لتوموري لعرقلة مايسون ماونت داخل المنطقة وسط اعتراض شديد من لاعبي أصحاب الارض، إلا ان الحكم لم يراجع اللقطة عبر حكم الفيديو المساعد في ايه آر ليترجم جورجينيو الركلة بنجاح (21).

وضاعف أوباميانع النتيجة عندما مرر ماونت الكرة من مشارف المنطقة بدت نحو رحيم ستيرلينغ، إلا أن الغابوني الآتي من الخلف تابعها قوية في اسفل الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو (34). وفي مباراة اخرى في المجموعة تعادل دينامو زغرب مع سالزبورغ 1-1.

وفي المجموعة السابعة أهدر الجزائري الدولي رياض محرز ركلة جزاء لمانشستر سيتي الانكليزي الذي لعب ساعة كاملة بعشرة لاعبين وغاب عن صفوفه هدافه النروجي إرلينغ هالاند، ليكتفي بالتعادل السلبي مع مضيفه كوبنهاغن.

وتوقفت سلسلة سيتي عند ستة انتصارات توالياً في جميع المسابقات، بينها ثلاثة في المسابقة القارية، لكنه بقي في الصدارة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل بعد تعادل بوروسيا دورتموند الالماني الثاني (7) مع إشبيلية الاسباني (نقطتان).

وفي المجموعة الثامنة حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي. وبادر فريق العاصمة الفرنسية بافتتاح النتيجة عبر نجم منتخب الديوك كيليان مبابي (40 من ركلة جزاء). إلاّ أنّ بنفيكا أدرك التعادل بواسطة جواو ماريو (62 من ركلة جزاء). ورفع سان جرمان رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بنفيكا الثاني. وسقط يوفنتوس الايطالي أمام مكابي حيفا 0-2. ويتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط لكل منهما خلف سان جرمان وبنفيكا.

