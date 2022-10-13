بيولي: لم يكونوا بحاجة إلى رجل إضافي

دوليه

وجه ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، انتقادات لاذعة لحكم مباراة فريقه أمام تشلسي، التي انتهت بفوز البلوز على ملعب سان سيرو بنتيجة 2-0، بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وكانت المباراة قد شهدت جدلًا تحكيميًا كبيراً باحتساب ركلة جزاء لتشلسي في الدقيقة 18، مع طرد فيكايو توموري مدافع ميلان، تقدم على إثرها البلوز بالهدف الأول. وقال بيولي في تصريحاته لشبكة ميدياسيت الإيطالية: المباراة كانت قد بدأت للتو وكان لدي شعور بأننا نقوم بعمل جيد، لكن البطاقة الحمراء وركلة الجزاء غيرا من المباراة ضد فريق كان قويا بالفعل ولم يكن بحاجة إلى رجل إضافي أيضًا. وأضاف أتيحت لنا فرص العودة للمباراة، هذا أمر مؤسف، كان لدينا شعور بأنه يمكننا أن نقول كلمتنا في المباراة. وعن ركلة الجزاء وطرد توموري، علق بيولي لست بحاجة لرؤية الإعادة، كانت الواقعة سهلة جدًا على الحكم، لقد أخبرته بما فكرت به بعد المباراة، لغتي الإنجليزية ليست ممتازة لكنني أعتقد أنه حصل على الفكرة من حديثي. وواصل إنها نتيجة سلبية لكن مصيرنا بأيدينا، إذا أردنا أن نكون منافسين في أوروبا أيضًا، فنحن بحاجة إلى الفوز بالمباراتين المقبلتين، ولدينا كل الفرص للقيام بذلك، الآن دعونا نعود للدوري الإيطالي، حيث سنلعب مباراة صعبة ضد فريق قام بتغيير المدرب (هيلاس فيرونا)، نحن بحاجة لاستعادة طاقتنا. وزاد المدرب علينا الإيمان بفرصنا في التأهل، يجب أن نذهب لزغرب لنلعب كرة القدم، ثم نرحب بسالزبورغ في سان سيرو، إنه لأمر مؤسف أننا لم تتح لنا الفرصة لمكافأة الجمهور بأداء جيد هذه الليلة، لقد دفعنا ثمنًا باهظًا لحادثة واحدة.

