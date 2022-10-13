أنييلي: نشعر بالخزي

دوليه

أعرب أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، عن شعوره بالخجل من أداء فريقه خلال هزيمته الصادمة أمام مكابي حيفا، بهدفين دون مقابل أول من أمس في دوري أبطال أوروبا. وأصبح يوفنتوس على أعتاب الخروج المبكر من البطولة القارية حيث يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثامنة. وأكد أنييلي أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب ماسيميليانو أليغري في تراجع نتائج الفريق. وقال أنييلي لشبكة سكاي سبورتس: كانت ليلة صعبة في فترة صعبة، إنها واحدة من الفترات الأكثر صعوبة، ولحظة تحمل المسؤولية، لذا أتواجد هنا. وأضاف: في وضعية مثل هذه لا يتعلق الأمر بشخص واحد، إنها مسألة يتم التعامل معها كمجموعة بأكملها، نشعر بالخزي، نعتذر لجماهيرنا لأننا ندرك أنهم لابد وأنهم يشعرون بالعار في هذه اللحظة. وأشار إلى أن أليغري مدرب يوفنتوس وسيبقى مدربا ليوفنتوس.

