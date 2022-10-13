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دوليه

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غوريتسكا يرد على الانتقادات


رد ليون غوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونخ، على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بعد التهنئة التي وجهها لفريق بوروسيا دورتموند، عقب تعادله مع فريقه 2-2 في الدوري الألماني. ونجح دورتموند السبت الماضي، في تحويل تأخره أمام الفريق البافاري (0-2) إلى تعادل قاتل بهدفين لكل منهما. وأثار الدولي الألماني غضب قطاع عريض من جماهير البايرن بعدما وجه رسالة تهنئة لأسود الفيستيفال بعد المباراة، جاء فيها: أهنئ دورتموند على العودة. وخلال تصريحات أبرزها موقع سبورت1، علق غوريتسكا على تلك الانتقادات، قائلا: على مدار ال90 دقيقة التي تواجدت فيها على أرض الملعب، لا يمكن لأي شخص التشكيك فيما قدمته من أجل تحقيق الفوز. وأكمل: لذا لا أرى أن هناك مشكلة تمنعني من تهنئة المنافس على نجاحه في العودة، وأي شخص منزعج من ذلك، سأتركه بمشاعره في الوقت الراهن.


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