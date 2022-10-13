العراق يؤهِّل منفذ سفوان استعداداً لـ«خليجي 25»

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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أول من أمس بتأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة استعدادا لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» المقرر اقامتها في البصرة خلال شهر يناير المقبل. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قوله ان الكاظمي وجه بضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات المطلوبة استعدادا لـ«خليجي 25» ومن بينها تأهيل وتطوير منفذ سفوان الحدودي. واوضح مجيد ان عملية التأهيل تتضمن انشاء صالة للقادمين والمغادرين وصالة لكبار الشخصيات فضلا عن تأهيل الطرق وجميع خدمات البنى التحتية الاخرى.

