العربي لتعديل أوضاعه أمام الفحيحيل

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يسعى العربي لتعديل أوضاعه عندما يستضيف الفحيحيل في الساعة الـ 05:45 مساء اليوم على ستاد صباح السالم ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم أيضاً مباراة الساحل مع الجهراء في الساعة الـ 08:05 مساءً على ستاد الشباب.

وتستكمل الجولة غداً الجمعة بلقاءي التضامن مع كاظمة، والسالمية مع النصر، على أن تختتم السبت بقمة منتظرة تجمع الكويت مع القادسية.

ويحتل الأخضر المركز السابع برصيد 7 نقاط، وحقق انتصارا وحيدا وخسارة و4 تعادلات، آخرها مع الساحل متذيل الترتيب سلباً في الجولة الماضية. ولم يظهر العربي بطل الموسم قبل الماضي بالصورة المرتقبة منذ انطلاق المسابقة، كما لم يتحسن أداؤه بعد إعفاء المدرب المقدوني يوغوسلاف ترينتشوفسكي وإسناد المهمة إلى البوسني روسمير سفيكو.

في المقابل، يدخل الفحيحيل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على التضامن 2-0 في الجولة الماضية ووصوله إلى النقطة التاسعة التي وضعته في المركز الرابع بفارق الأهداف عن السالمية الثالث. ويقدم الفحيحيل بقيادة السوري فراس الخطيب مستويات جيدة في ظل تألق محترفيه التونسي يوسف بن سودة والبرازيلي لويز فيرناندو والكونغولي فابريس نغوما. وفي المباراة الثانية، يريد الجهراء صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط، العودة إلى سكة الانتصارات عندما يواجه الساحل الأخير برصيد نقطتين. ورغم البداية القوية للجهراء وتحقيقه الفوز على الكويت والقادسية وتعادله مع كاظمة إلا أن الفريق خسر من التضامن والعربي والنصر.

