القادسية وكاظمة والعربي تبحث عن الفوز في «طائرة الاتحاد»

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تقام اليوم 4 مباريات ضمن بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة إذ يلتقي القادسية مع برقان في الـ 07:00، وكاظمة مع الجهراء في الـ 05:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، فيما يلعب الشباب مع الساحل في الـ 06:30 على صالة الأخير، والعربي مع الصليبخات في التوقيت ذاته على صالة كاظمة.

ويتصدر الكويت الذي يغيب عن هذه الجولة، ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأشواط عن كاظمة صاحب الرصيد ذاته، ثم يأتي الجهراء 4 نقاط، والعربي 3 نقاط، ثم القادسية والساحل بنقطتين لكل منهما، وبرقان نقطة، واخيراً الصليبخات والشباب دون رصيد من النقاط. ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتبدو مهمة القادسية سهلة أمام برقان نظراً للفارق الفني بين الفريقين. وتمكن الأصفر من تحقيق بداية قوية في البطولة من خلال الفوز على العربي 3-2 في الجولة الماضية، فيما يقدم برقان مستوى متواضعا على العكس مما قدمه في الموسم الماضي. ولن تكون مهمة كاظمة سهلة أمام الجهراء القوي. ويريد البرتقالي أن يستمر في تقديم عروضه القوية التي بدأها بالتتويج بكأس السوبر على حساب الكويت لكنه يدرك جيداً صعوبة المهمة أمام الجهراء المتألق. من جانبه يأمل العربي في مواجهة الصليبخات بتحقيق انتصاره الثاني في البطولة بعد الأول على الجهراء وتعويض الخسارة أمام القادسية الجولة الماضية. وفي اللقاء الأخير تتكافأ الفرص بين الشباب والساحل في ظل رغبة كل منهما في تحقيق الانتصار الأول.

