«قوى آسيا» تنطلق اليوم

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تنطلق منافسات البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لألعاب القوى اليوم على مضمار وميدان الاتحاد الكويتي في منطقة كيفان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من 30 منتخبا آسيويا وتقام على فترتين صباحية ومسائية وتستمر لمدة أربعة أيام.

وتشارك بالبطولة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسوريا ولبنان والاردن واليمن والعراق وإيران وبنغلادش وباكستان والصين تايبيه وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وكازاخستان وكوريا وقرغيزستان ولاوس وتايلاند وماليزيا ونيبال وجزر المالديف وسنغافوره وسيرلانكا وطاجيكستان وفيتنام وأوزبكستان اضافة الى الكويت مستضيفه البطولة فيما اعتذرت عن المشاركة مؤخرا منتخبات الفلبين وفلسطين وبروناي.

ويتضمن جدول منافسات الفترة الصباحية لليوم الاول اقامة نهائي واحد وهي مسابقة رمي المطرقة للناشئات اضافة لاجراء التصفيات لمسابقات 100 متر عدوا للجنسين و400 متر عدو للناشئين واقامة ثلاث مسابقات في منافسات العشاري للناشئين وهي 100 متر عدوا والقفز الطويل ورمي الجلة. وتشمل الفترة المسائية اقامة 5 نهائيات وهي مسابقات رمي الجلة للناشئين والناشئات والقفز الطويل للناشئات وسباقي 1500 متر للناشئات والناشئين اضافة لتصفيات مسابقة 110 أمتار حواجز للناشئين كما ستقام مسابقتان ضمن منافسات العشاري وهي القفز العالي وسباق 400 متر عدوا. وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحاد الكويتي لالعاب القوى سيار العنزي ان اللجنة أتمت استعداداتها الفنية والتنظيمية كافة اذ بات مضمار وميدان الاتحاد في أبهى حلة لاستقبال ضيوف الكويت من وفود المنتخبات الشقيقة والصديقة كما تم توفير الأدوات والاجهزة اللازمة لاقامة منافسات البطولة بمختلف مسابقاتها. وأضاف العنزي ان جميع الفرق المشاركة وصلت للبلاد وبدأت تدريباتها بالفعل استعدادا لهذا الاستحقاق القاري الذي يحظى باشراف الاتحاد الآسيوي للعبة من الناحية الفنية والتحكيمية اذ سيقودها منافساتها تحكيميا 30 فنيا دوليا مرشحين من الاتحاد الدولي اضافة الى العديد من المساعدين لمختلف المسابقات.

واوضح الى ان البطولة شهدت في هذه النسخة مشاركة قياسية من مختلف انحاء القارة ما يعد نجاحا للاتحاد كما ان الاتحاد سيقيم حفل افتتاح مبسط في الفترة المسائية مؤكدا أهمية استضافة هذه البطولات في وضع رياضة العاب القوى الكويتية على الخارطة الآسيوية.

وذكر ان المنتخب الكويتي سيشارك بالبطولة بـ 37 لاعباً ولاعبة منهم 29 لاعبا و8 لاعبات سيتنافسون بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة معربا عن أمله ان يحقق لاعبو ولاعبات أزرق القوى أكبر عدد من الميداليات في منافسات البطولة.

وثمن العنزي دعم وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري والهيئة العامة للرياضة للبطولة ما أسهم بتسهيل مهام الاتحاد واللجنة المنظمة للتجهيز للبطولة وانجاحها تنظيميا واعلاميا داعيا جماهير الكويت وباقي الدول الاسيوية للحضور ومساندة فرقهم في جميع أيام البطولة.

وكان عقد صباح أمس في فندق الميلنيوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور مدير البطولة فاروق الشاعر وممثلين عن الاتحاد الآسيوي للعبة اذ قدم الشاعر شكره لهم تعاونهم مع الاتحاد الكويتي ومرحبا بضيوف الكويت من جميع الدول المشاركة كما تم اعتماد جدول منافسات البطولة وارقام اللاعبين واللاعبات وتوضيح القوانين التي يجب على الجميع الالتزام بها وسط روح طيبة من الجميع.

