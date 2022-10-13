«الطائرة» أنهى عقود الأجهزة الفنية والإدارية

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قرر اتحاد الكرة الطائرة انهاء عقود الاجهزة الفنية والادارية بالاتحاد والبحث عن طاقم فني واداري جديد لقيادة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة .جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذي عقد امس برئاسة د. عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد وبحضور نائبه نايف الخميلي وامين السر عبدالله الغرير وامين الصندوق خلف الهاجري وعضو مجلس الادارة بدر الكوس .كما اعتمد مجلس ادارة الاتحاد الموعد الجديد لبطولة غرب آسيا الاولى لمنتخبات السيدات المقرر ان يستضيفها الاردن خلال الفترة من 13 الى 24 نوفمبر المقبل وذلك بناء على طلب الاتحاد الاردني مستضيف البطولة .يذكر ان الاتحاد اعتمد في وقت سابق تشكيل وفد منتخب السيدات لبطولة غرب آسيا برئاسة د.استقلال الرقم رئيسة اللجنة النسائية ومديرة المنتخب حميدة اليوسفي، والمدرب التونسي محمد الميموني ويساعده المدربتان سامية النجار وآمال مرزوق واحمد البلوشي حكما مرافقا و14 لاعبة.

