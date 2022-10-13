برونزية لـ«المبارزة» في ختام «الآسيوية»

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نال المنتخب الكويتي الميدالية البرونزية في منافسات سلاح فويل لفرق الشباب فيما حققت كوريا الجنوبية الذهبية وهونغ كونغ الفضية أول من أمس في ختام بطولة آسيا للمبارزة تحت 23 عاما التي استضافتها الكويت. وضم المنتخب كلا من عبدالكريم صالح واحمد عوض وناصر علي وناصر حسين، كما نالت الصين تايبيه في نفس المنافسات الميدالية البرونزية ايضا بعد احتلالها المركز الثالث مكرر مع الكويت. وفي منافسات سلاح ايبيه لفرق الفتيات فازت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية بعد تغلبها على كازاخستان بالمباراة النهائية والتي بدورها أحرزت الفضية فيما حققت كل من الصين تايبيه وهونغ كونغ الميدالية البرونزية. أما في منافسات سلاح سابر لفرق الفتيات فقد حققت هونغ كونغ الميدالية الذهبية بعد فوزها على كوريا الجنوبية التي حققت الفضية في حين فازت كل من ايران وكازاخستان بالميدالية البرونزية.

