«الغوص» عاد من تركيا ببرونزية

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عاد وفد منتخب الكويت للغوص الحر من تركيا بعد مشاركته في بطولة العالم للغوص الحر الخارجي التي أقيمت في مدينة كاش، حيث تمكن أبطال الكويت من تحقيق ارقام وطنية جديدة بالإضافة إلى تحقيق ميدالية برونزية عن طريق اللاعب يعقوب بن جبل. من جهته، قال أمين السر في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي ان هذه المشاركة تعتبر الثانية للاعبين ورغم ذلك فقد حقق اللاعب يعقوب بن جبل الميدالية البرونزية في فئة الزعنفة الأحادية. كما سجل رقمين وطنيين في الغوص بدون زعانف 53م وفئة الزعنفة الأحادية 76م.

وأضاف الصرعاوي: «تمكن لاعبو منتخبنا من مواصلة تحقيق أرقام وطنية جديدة بعدما تمكن اللاعب حسن الشراح من تسجيل رقم وطني جديد 77م بفئة الحبل وكذلك اللاعب حمد علام بفئة الزعانف المزدوجة 73م».

وأكد الصرعاوي أن هناك تطورا مميزا لمنتخب الكويت للغوص الحر في تخصص الاعماق بعد تحطيم جميع الارقام الوطنية السابقة بشكل ملحوظ وهو ما نبحث عنه في الوقت تمهيداً لتحقيق الألقاب القارية والدولية مستقبلاً».إلى ذلك، أوضح الصرعاوي أن مجلس إدارة النادي والاتحاد وافق على مشاركة منتخب المراحل في بطولة سباحة الزعانف للناشئين التي ستقام منافساتها في المجر يوم 26 نوفمبر المقبل.

