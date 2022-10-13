فوز ستارز فالكون في دوري الهوكي

محلية

انطلقت أول من أمس منافسات بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال موسم (2022-2023) بمشاركة خمسة فرق وتمتد لـ15 جولة ينظمها نادي الالعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.وجمعت أولى مباريات البطولة فريقي ستارز فالكون وموسادز وأسفرت عن فوز الأول بنتيجة 8-1 بعد أن فرض الفريق الفائز أفضليته الكاملة على أشواط المباراة الثلاثة فيما جمعت المباراة الثانية فريقي ستارز حامل اللقب وكاملز وانتهت بفوز الأول بنتيجة 8 - 2. وقال رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي إن هذه البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي في هذه اللعبة مشيرا الى ان النادي سينظم ايضا النسخة النسائية من البطولة والتي ستبدأ الاحد المقبل بمشاركة أربعة فرق وهي دايمنز وقلاديتر ووبلو ويفز ووايلد كاتس. وأضاف العجمي ان هذه البطولات المحلية تقام وفق نظام وقوانين الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد وستتواصل تباعا وفق جدول تم إعداده من اللجنة الفنية التابعة للنادي حتى اختتام منافساتها مشيدا بالتزام جميع الفرق وحرصهم على المشاركة الفاعلة في الموسم الرياضي المحلي. وذكر ان للبطولات المحلية أهمية بالغة كونها تحدد اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.