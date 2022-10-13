نحو فهم جديد.. للديكتاتوريات

الاخيرة

ومن المصطلحات التي نحتاج قطعاً لتعاريف ومسميات جديدة لها من قبل مختصي الدراسات الإنسانية والعلوم السياسية، مصطلح «الديكتاتورية» التي يربطها المختصون بشكل خطأ بعدم وجود صناديق الاقتراع أو بحجم الصلاحيات الممنوحة للحاكم...

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وبهذا التعريف أو المصطلح الخطأ تماماً تتم المساواة بين طغاة مدمرين كحال ستالين وهتلر في كفة، وقادة إنسانيين عباقرة ومجددين كحال السنغافوري لي كوان يو والماليزي مهاتير محمد في كفة أخرى، ومثل ذلك مساواة قتلة إباديين مشعلين للحروب كحال صدام والقذافي، مع رؤساء عملوا للسلم وأنجزوا الكثير لبلدانهم رغم الأخطاء المصاحبة لتجربتهم أمثال الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي.

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والحال كذلك مع ذلك المصطلح الخطأ وضع الطاغية الصيني ماو تسي تونغ الذي تسبب في موت عشرات الملايين من الصينيين وتدمير وتخلف بلده، والزعيم الصيني المبدع دنغ شياو بينغ الذي وفر فرص عمل وحياة لمئات الملايين من الصينيين، وحوّل الصين من بلد زراعي متخلف فقير ومدمر كالحال أيام ماو وثورته الثقافية إلى أحد أكثر بلدان العالم تطوراً وتقدماً وثراءً، فهل يجوز عقلاً ومنطقاً أن نطلق نفس مسمى «الديكتاتور» على المدمِّر والمعمِّر ومن أباد الشعوب ومن أحياها ومن شن الحروب ومن أطفأها على حد سواء...؟! أمر لا يقبل به عاقل...

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فتحت ظلال تلك التعريفات المضللة والظالمة، تُظلم أنظمتنا الخليجية التي هي أبعد ما تكون عن الديكتاتورية، وتسبق بمراحل في الإنسانية والحفاظ على كرامات الشعوب ومستقبلها حتى أكثر الديموقراطيات بالعالم تقدماً...

لذا أعتقد أن مسمى «ديكتاتور» أو «طاغية» يجب أن يقتصر على كل حاكم سواء أتى عن صناديق الانتخابات كحال هتلر أو الانقلاب كحال صدام - لا فرق- طالما أشعل الحروب الإبادية بالداخل والخارج واستباح الدماء وخلق فرق الموت وزرع المقابر الجماعية، وعادى شعبه وأجاعه وأفقره، أما من هم عكس ذلك على الإطلاق ممن أسعدوا شعوبهم وأسهموا في تطورهم ووفروا لهم أفضل الخدمات التعليمية والصحية، والمستقبل المشرق كحال أنظمتنا الخليجية فلا يجوز على الإطلاق وصف أنظمتهم بتلك المسميات الخطأ وغير المنطقية!

