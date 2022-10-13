سيارة «X2» الطائرة تحلِّق في أولى رحلاتها فوق دُبي

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أجرت شركة «XPeng» أول رحلة طيران عامة عالمية لسيارتها الطائرة الكهربائية «X2» في سكاي دايف دبي وهو الحدث الأول بعد تقييم مخاطر الأمر والحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني وشهد أكثر من 150 شخصاً الرحلة الأولى والتي أقيمت في يوم افتتاح معرض جيتكس العالمي للتكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي. وتم تطوير «X2» من قبل أكبر شركة سيارات طيران في آسيا، وهي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات المستقبلية على ارتفاعات منخفضة في المدينة. وتتميز السيارة بتصميم بسيط على شكل دمعة مع قمرة قيادة مغلقة لأداء ديناميكي فعال وهيكل من ألياف الكربون لتقليل الوزن، وتوفر السيارة وضعين للقيادة، يدوي وذاتي، والأخير يوفر للركاب تجربة طيران آمنة وذكية بلمسة زر واحدة.

وتعد سيارة «X2» نموذجاً من الجيل الخامس، لكن الشركة تقوم حالياً بتطوير الجيل السادس بترقيات كبيرة، والذي سيكون قادراً على الانطلاق في الهواء وعلى الطرق.

