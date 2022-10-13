«ميتا» تطلق نظارات الواقع الافتراضي «كويست برو»

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أطلقت شركة «ميتا» أمس نظارة الواقع الافتراضي والمختلط «كويست برو»، مما يمثل تطوراً مهماً في مساعي الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لاقتحام سوق أجهزة الواقع الممتد الذي يشمل الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وسيتم طرح النظارة الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر «ميتا كونكت» السنوي، في الأسواق في 25 أكتوبر بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.

ويُعد طرح «كويست برو» خطوة مهمة بالنسبة لزوكربيرغ، الذي أعلن العام الماضي عن خطط لطرح الجهاز الذي كان يطلق عليه آنذاك اسم «بروجكت كامبريا» بالتزامن مع تغييره اسم شركته من «فيسبوك» إلى «ميتا»، للتأكيد على تحول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى شركة تدير عالماً من الواقع الافتراضي يعرف باسم «ميتافيرس».

ومنذ ذلك الحين، أنفق زوكربيرغ مليارات الدولارات لجعل ذلك التحول ممكناً. وخسرت (ريالتي لابس) الوحدة التابعة لميتا المسؤولة عن إدارة «ميتافيرس» 10.2 مليارات دولار عام 2021 وما يقرب من ستة مليارات دولار حتى الآن هذا العام.

وتراهن «ميتا» على مستقبلها لإنشاء عالم افتراضي، يمكن للناس فيه إدارة حياتهم اليومية في شكل صور رمزية، واستكشاف مساحات افتراضية خيالية.

وأضافت الشركة العديد من التحديثات على «كويست برو»، مقارنة بالطراز الحالي من النظارات «كويست 2» التي تهيمن بشكل كبير على سوق الواقع الافتراضي.

والنظارة الجديدة مجهزة بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثاً مباشراً ثلاثي الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها، مما يتيح خلق واقع مختلط بين العالمين الافتراضي والواقعي، ليتيح للمستخدم مثلاً القدرة على تعليق لوحة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي أو جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.

وتعتبر «كويست برو» أخف وزناً وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفي من النظارة، مما يؤدي إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلي. ومن أجل الانغماس في الواقع الافتراضي بالكامل، أضافت ميتا مستشعرات لكويست برو يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين، مما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية «الأفاتارز» تقوم بالتواصل البصري مثل البشر.

