سمو الأمير: فخري شهاب أسهم في وضع أُطر النظام الاقتصادي في البلاد

وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب، مستذكراً سموه مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته في وضع أطر النظام الاقتصادي في البلاد لا سيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي سائلا سموه - المولى تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان سموه بعث ببرقية تهنئة إلى فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة اسبانيا المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

