نائب الأمير: رفع راية الكويت عالمياً

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس لمى فهاد العريمان وذلك بمناسبة حصولها على جائزة قادة الفضاء الصاعدون المقدمة من الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كممثلة للكويت في هذه المسابقة العالمية.

وقد هنأها سموه على هذا الإنجاز العلمي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم والازدهار لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل العالمية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

وكان سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب، مبتهلا سموه إلى الباري - جل وعلا - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

