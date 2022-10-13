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كمال أول كويتي في البورد الأوروبي للأسنان


في إنجاز جديد يسجل لجامعة الكويت ممثلاً في كلية طب الأسنان في مركز العلوم الطبية، اختار الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجراحية بالكلية د. محمد كمال، كأول ممتحن كويتي والوحيد من خارج القارة، في البورد الأوروبي لجراحة الفم والوجه والفكين وجراحات الرأس والرقبة، وذلك خلال الدورة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد. يذكر أنه سبق للدكتور محمد كمال الفوز بجائزة أفضل ورقة بحث علمي من بين جميع الأطباء المشاركين بأفضل الأبحاث خلال المؤتمر السنوي للجمعية النمساوية لجراحة الفم والوجه والفكين قبل عامين، بالإضافة إلى براءة اختراع مشتركة مع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة د. عبدالمحسن التركي لجبيرة طبية بديلة لفتائل الانف، كثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بجامعة الكويت ووزارة الصحة وبدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.


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