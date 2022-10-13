الصفران حصد «دولية هندسة إنتاج وعمليات البترول»

وطن النهار

أعلنت جامعة الكويت حصول د. عيسى الصفران على الجائزة الدولية في تخصص هندسة إنتاج وعمليات البترول من جمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأميركية عبر اسهاماته في (تطوير النماذج الحسابية والرقمية وتقديم الحلول العملية في إنتاج البترول). وقالت الجامعة في بيان صحافي أمس: إن د. الصفران من قسم هندسة البترول بالجامعة قام بإجراء الكثير من الدراسات والابحاث العلمية الى جانب اسهامه في تقديم حلول لتحسين إنتاج النفط والغاز الطبيعي وزيادة كفاءة الآبار والمكامن النفطية. وذكرت أنه تم اختيار الصفران من بين عدد من المرشحين الاخرين من قبل لجنة الجوائز في الجمعية والتي تضم خبراء نفط أميركيين، مشيرة الى إدراج اسمه بشكل دائم في الموقع الإلكتروني للجمعية تقديرا للانجاز العلمي الذي قام به.

من جهته أعرب الصفران وفق البيان عن شكره وتقديره لجامعة الكويت ممثلة بإداراتها وإدارة كلية الهندسة والبترول لما يقدمانه من تشجيع ودعم متواصل.

ويترأس الصفران مجموعة ومركز أبحاث إنتاج البترول في قسم هندسة البترول في جامعة الكويت وبرنامج تعاون مشترك مع جامعة (تلسا أوكلاهوما) وجامعة (نيو مكسيكو تك) وجامعة (مساشوستس للتكنولوجيا) الى جانب اشرافه على الكثير من طلبة الدكتوراه والماجستير في هذه الجامعات.

كما قام الصفران بنشر كتاب في هندسة إنتاج البترول يدرس في عدد من الجامعات الأميركية اضافة الى نشره أكثر من 100 ورقة علمية في مؤتمرات دولية ومجلات عالمية محكمة.

