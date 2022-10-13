شكراً.. بالعربي!

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استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكلمة العربية «شكرا» للرد على تهنئة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد له بمناسبة عيد ميلاده وهو ما أثار موجة ترحيب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء على مواقع التواصل كلمة «شكرا» التي نطقها بوتين بالعربية بعد أن سمع تهنئة الشيخ محمد بن زايد له بعيد ميلاده السبعين وذلك في لقاء جمع الزعيمين خلال زيارة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة إلى روسيا.

من جهة ثانية، أثارت لقطة خروج، الشيخ محمد بن زايد، مرتديا معطفا أسود بعد لقائه مع نظيره الروسي، تفاعلا واسعا. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام إماراتية ومغردون إماراتيون دخول الشيخ محمد بن زايد إلى مقر لقائه ببوتين في مدينة سانت بطرسبورغ، وهو لا يرتدي معطفا.

وقبل خروج الرئيسين ليودع بوتين ضيفه، ظهر أحد أفراد الحرس الرئاسي وهو يحمل معطفا فاتح اللون وينتظر في الخارج بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة حسبما يبدو.

وخرج الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي مرتديا معطفا أسود، وقالت وسائل إعلام إماراتية إنه «معطف بوتين الشخصي».