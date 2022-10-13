مرسوم «التأجيل».. من «السيادة»

الأولى

فيما تواصلت لقاءات النواب مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بغية الوصول الى رؤية مشتركة في العلاقة بين السلطتين وبشأن أولويات المرحلة المقبلة وبرنامج عمل الحكومة، أكد الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود ان مرسوم تأجيل اجتماع مجلس الأمة وفق المادة 106 من الدستور تدخل ضمن أعمال السيادة التي لا تنظرها المحكمة الدستورية. وقال في تصريح له أمس: عند فرضية واحتمالات تقدم بعض الأطراف بطعن في دستورية المرسوم القاضي بتأجيل اجتماع مجلس الأمة وفق المادة 106 من الدستور قبيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، لافتا الى أن البعض يتساءل ما موقف المحكمة الدستورية لو جرى ذلك؟

وأضاف الحمود أن مرسوم التأجيل من أعمال السيادة، وأن المحكمة الدستورية تنظر في عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة لكن هذا المرسوم ليس من هذه الاشكال القانونية، مرجحا أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن.

وأشار الى أن هذا التوضيح بشأن صلاحيات المحكمة الدستورية مختلف عن وجهة نظره الخاصة بالتكييف القانوني لاستخدام المادة 106.

وعودة للقاءات سمو رئيس مجلس الوزراء قال النائب عبدالوهاب العيسى: ان ملخص اللقاء مع سموه كان حول ‏استقرار الدولة والمواطن بتوفير وظيفة لكل شاب بعد تعليمه، وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عال في وطن آمن، واقتصاد مستدام متنوع المصادر، والانفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته، والاتيان بفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجا محددا.

من جانبها، كشفت النائب عالية الخالد انه تم التأكيد خلال اللقاء مع سمو رئيس الوزراء على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للاداء، وأهمية انشاء هيئة للجنسية تنظر قضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية، شاكرة لسموه حسن استماعه وحرصه على التواصل الشفاف. بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري إنها طرحت عدداً من النقاط والموضوعات خلال اللقاء مع سمو رئيس الحكومة ومنها الوضع السياسي، مؤكدة أن إجراءات تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة خالفت نص الدستور.

واضافت أن عدداً من وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لا علم لهم بهذا المرسوم ولم يعرض عليهم، وهو ما يشكل سابقة تتعارض مع توجهات إصلاح مؤسسة مجلس الوزراء.

وكشفت أنها أبلغت سمو رئيس الوزراء بأن التعاون بين السلطتين يعد هدفاً نسعى له ونؤكد عليه لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون.

وقالت بوشهري انها ذكرت لسمو رئيس الوزراء أن التحول الحكومي الرقمي إحدى أدوات مواجهة الفساد الإدارى والمالي، والخطوات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة وهي بعيدة عما وصلت اليه دول العالم.

وذكرت أنها أكدت لسمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير لاسيما أنه كان في مراحله الأخيرة لتوقيع مذكرة تشغيله، ليكون نواة مدينة الحرير التي ستشكل نهضة جديدة للدولة، وتعزز من الوضع الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر خلق فرص وظيفية وتجارية واستثمارية لهم.

ونقلت بوشهري إلى سمو رئيس الحكومة تطلعات المواطنين وآمالهم للمرحلة القادمة في جميع المناحي موضحة انها مسؤولية مشتركة تبدأ من الحكومة بتقديم القوانين التي تخدم المواطنين وتنتهي لدى مجلس الأمة لإقرارها. واشارت إلى دور الحكومة الرئيسى في حماية حريات المواطنين بكافة أشكالها وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف سياسي، وضرورة تعديل بعض التشريعات لمزيد من الحريات بما يتوافق مع التوجيه الدستوري. وتوجهت بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على تأكيده على أهمية المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، متمنية له التوفيق في تشكيل فريقه الوزاري واختيار الكفاءات التي تسعى للعمل وخدمة الوطن والمواطنين، معتبرة أن طريق التعاون أساسه الإصلاحات ومواجهة الفساد، وتحقيق تطلعات المواطنين، وهي المسطرة التي تحدد العلاقة بين السلطتين.