الطعون الانتخابية تقفز إلى 27 مطالبات بإعادة الفرز والتجميع

الأولى

ارتفع عدد الطعون في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 الى 27 طعنا بعد ان تلقت المحكمة الدستورية امس 18 طعنا جديدا في جميع الدوائر مع توقعات أن تستقبل المحكمة مزيدا من الطعون الانتخابية قبل إغلاق باب تلقي الطعون الأحد المقبل. أقام الطعون الجديدة المحامي مصطفى عيسى ملا يوسف، ومرشح الدائرة الأولى علي القطان، ومرشحو الدائرة الثانية فهد صياح شايع أبو شيبة وفهد عبدالعزيز فهد المسعود ومحمد مفرج المطيري وخالد عايد جاسم العنزي وأحمد محمد أحمد الحمد، ومرشح الدائرة الثالثة مبارك زيد مبارك العرو، ومرشحو الدائرة الرابعة ضيف الله فضيل ضيف أبو رمية ومبارك بنيه خلف العرف وفرز محمد فرز الديحاني وعسكر عويد عسكر العنزي، ومرشحو الدائرة الخامسة مبارك عبدالله فهاد العجمي وحمود محمد ناصر الحمدان وفيصل طلق محمد العازمي وأحمد محمد مطلق العتيبي وحمود مبرك براك العازمي.

وطعن المحامي ملا يوسف بنتائج الدائرة الأولى بصفته ناخبا فيها، فيما طالب المرشحون الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم، حيث قالوا إن عمليتي الفرز والتجميع شابهما خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.

وقدم النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد محمد الحمد طعنا بخلاف طعنه المشار إليه، يطالب فيه بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب التصويت بالبطاقة المدنية وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية ضم المناطق الجديدة، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي تمت في 29 سبتمبر الماضي.