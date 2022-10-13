فوائض النفط لن تتحمل المطالب الشعبوية

الأولى

كشفت مصادر لـالنهار عن توجهات للموازنة بين المطالب النيابية ووضع السيولة والفوائض المالية المحققة من ارتفاعات النفط الأخيرة، موضحة أن فوائض الموازنة لن تحتمل كل المطالب المتوقعة شعبياً.

وأضافت أن المصدات المالية المرتفعة لن تقي من شبح الركود الاقتصادي بدون تنويع للدخل، لافتة الى ان الحل الواقعي يكمن في تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل للنفط.

ولفتت الى انخفاض سعر برميل النفط الكويتي بواقع 2?89 دولار ليبلغ 97?54 دولارا، بعد أن كان قد تخطى الـ100 دولار، ما يثير مخاوف من هبوطه مجدداً.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بسبب دخول العالم في موجة ركود مع استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع مستويات التضخم.

وقالت إن التنويع يتطلب المواءمة بين متطلبات المواطن والتنمية، فلا يمكن لارتفاعات النفط وزيادة مستويات السيولة في الميزانية، تغطية المطالب الشعبوية التي على رأسها اسقاط القروض وزيادة المكافآت والبدلات في العديد من الجهات التي تكبد الميزانية مئات الملايين. وأضافت أن الفوائض النفطية للعام المالي 2022/2023 والمقدرة بأكثر من 11 مليار دينار لا يمكنها وحدها تلبية المطالبات المتصاعدة. وقالت : هناك الكثير من الأولويات على الحكومة العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة على رأسها المشاريع التنموية العملاقة المدرجة في خطط التنمية والتي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية، والعمل على إصدار القوانين والتشريعات التي تستهدف الحكومة ومجلس الأمة إقرارها لإحداث نقلة نوعية في المشروعات المتأخرة، مع العمل على تنفيذ إعادة هيكلة إدارية واسعة النطاق لتنفيذ الرؤية الحكومية الخاصة بتحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة الأعمال.