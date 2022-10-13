عبد اللطيف رشيد «مرشحاً توافقياً» لرئاسة العراق

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بغداد- الوكالات: كشفت مصادر كردية عراقية أمس أن الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني اتفقا على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية فيما يرتقب ان يجتمع البرلمان العراقي اليوم في جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عضو الحزب الديموقراطي مهدي عبد الكريم إن «الديموقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية «ريبر أحمد وبرهم صالح» واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب» وأضاف، أن الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة اليوم «بمرشح وحيد».

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية. ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً.

وكان البرلمان العراقي اعلن ان 33 مرشحا سيتنافسون على منصب الرئيس العاشر للبلاد في جلسة اليوم. وكشف البرلمان العراقي ليل الثلاثاء «الأربعاء» عن أسماء 33 مرشحا بينهم سيدتان والرئيس الحالي برهم صالح وقاضي حاكم الديكتاتور المقبور صدام حسين هو زركار محمد أمين قال انهم سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية.